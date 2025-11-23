Mi cuenta

El entrenador del Ceuta 'explota' contra los árbitros: "Nos vamos con tres lesionados y el VAR parece que se queda sin luz"

José Juan Romero cargó contra la actuación del colegiado al entender que el Dépor se había empleado con excesiva dureza

Sergio Baltar
23/11/2025 16:30
Juan José Romero, técnico del Ceuta
Juan José Romero, técnico del Ceuta
AD Ceuta

José Juan Romero no ha tenido reparos a la hora de cargar contra el arbitraje después de la derrota sufrida por el Ceuta ante el Deportivo en Riazor. El técnico entiende que el cuadro blanquiazul actuó con excesiva dureza y no tuvo castigo por parte del colegiado... ni del VAR:

Análisis del partido. “Hemos comenzado muy bien. Creo que estábamos teniendo muchas opciones y con un error grosero nos vamos con derrota al descanso. Nos ha costado entrar en el segundo tiempo y ha venido el segundo gol de ellos. Pero nos hemos rehecho, hemos vuelto a competir bien, a tener nuestra identidad y hemos tenido muchas opciones de puntuar aquí”

Arbitraje. “Uno es nuevo en la Liga Hypermotion, pero la moda y la norma es hablar en rueda de prensa para que te respeten más. Por lo visto, eso se premia. El Ceuta está cansado. Nos vamos con tres jugadores lesionados. La acción de Matos es roja, Cristian tiene la pierna como la tiene y Bassinga se va con una lesión. No hemos tenido nosotros cuatro minutos desde el día del juicio del Señor. Al Ceuta deben respetarlo. Cuando es a favor del Ceuta, me parece que el VAR se queda sin luz. Porque nunca ven nada. No creo que el Dépor haya ganado, empatado o perdido por las decisiones arbitrales”.

