El Deportivo se alimenta del miedo del Ceuta para seguir líder (2-1)

El Deportivo sumó ante el Ceuta su cuarta victoria consecutiva (2-1) para seguir en lo más alto de la clasificación tras un duelo plácido que se complicó en los minutos finales por la falta de acierto y de confianza de un equipo al que ni la buena racha le da serenidad.

Quizá por la hora, quizá porque Riazor ya impone como debería en la categoría de plata, el encuentro comenzó con un Ceuta irreconocible. Desde la alineación, con el paso atrás de José Juan Romero reforzando el centro el campo con la entrada de Bodiger en lugar de Kuki, hasta la actitud, ilustrada en el minuto que Vallejo dejó pasar entre que el balón salió por la línea y la ejecución del primer saque de puerta del partido. Tímido hasta el punto de desnaturalizarse.

No es esa versión la que trajo aquí al cuadro caballa, lo que posibilitó que el Deportivo tuviera una primera parte relativamente plácida. Una de esas que a principio de temporada probablemente hubieran resuelto la contienda ya antes del descanso. La tímida presión visitante abría la puerta continuamente por la banda izquierda, donde a veces incluso Mario Soriano, Yeremay y Quagliata se sorprendían, viéndose con el balón en los pies e infinito tiempo y espacio para atacar la última línea rival. Pero le sigue costando al cuadro blanquiazul mover el balón con fluidez. La entrada de José Ángel en los últimos encuentros ha ayudado a salir mejor de la cueva, pero el grupo sigue todavía encorsetado y se limita en muchas ocasiones a pedirla al pie.

Después de varios sustos del Ceuta en regalos del Dépor, como el que le ofreció Yeremay a Konrad después de tirar un caño en la frontal del área propia, propiciaron que los minutos previos al intermedio estuvieran cerca de dejarlo todo finiquitado. Apareció Luismi Cruz para encender el interruptor. Primero con su zurda de seda para, cual quarterback, lanzar a Yeremay desde campo propio colocando el balón en la esquina opuesta. Ahí el canario sacó a bailar a Anuar hasta que sus rodillas tocaron el suelo y puso un caramelo en la cabeza de Mulattieri. El italiano tuvo que suplir de urgencia a Eddahchouri, KO por un virus, y volvió a ser el Samuele de siempre. Exhibición fuera del área, romo dentro. Es difícil explicarle que su remate de cabeza al centro de la portería para la palomita de Vallejo lo firma alguien que se gana la vida marcando goles. Siempre supo Hidalgo que los ascensos, además de talento, requieren también de veneno. El mismo del que hizo gala el propio Luismi en el saque de esquina. Pase rápido a Yeremay ante el sesteo ceutí y 1-0 con la colaboración de Carlos Hernández, que envió al fondo de la portería lo que nunca se sabrá si era un centro o un remate del ‘10’.

Antes de que el colegiado mandara a los jugadores al vestuario, el Dépor estuvo cerca del segundo. En una de las numerosas recuperaciones en campo rival, los rivales obligaron a Mario Soriano a jugarse un disparo que se encontró de nuevo con Vallejo. Su rechace le cayó a Luismi, que con la derecha reventó el larguero, que escupió la redonda contra la línea sin superarla del todo.

Susto para despertar...

El cuadro blanquiazul salió del descanso dispuesto a dormir el partido con la pelota. Pero lo que la tímida presión del Ceuta no conseguía, lo lograba la errática circulación de pelota local. Después de juntar pases sin ir a ninguna parte, a José Ángel se le liaron las sábanas y una pérdida en el centro del campo estuvo cerca de dejar uno de los golazos de la jornada. Bodiger no se lo pensó viendo a Germán adelantado y su disparo superó al meta, pero se fue desviado por poco.

Como si del despertador se tratase, el Dépor aceleró y dio un paso adelante. Se serenó y empezó a dar sensación de que podía encontrar un nuevo tanto, siempre de la mano de la confianza, a veces excesiva, del propio Jurado. En una de esas salidas de balón canónicas, llegó. Germán encontró al 20 por dentro, que abrió rápido a Barcia. El canterano se armó de valor y dividió en conducción hasta que Stoichkov le dibujó un desmarque ganador. Solo delante del portero, el andaluz resolvió con la ayuda de un rival para estrenarse en liga con una vaselina.

... miedo para terminar

El encuentro entró entonces en una zona peligrosa para el equipo de Antonio Hidalgo. El Ceuta consiguió marcar en un balón parado y desató un miedo atroz que pasó del césped a la grada. Numerosas ocasiones para sentenciar a un rival volcado que terminaron en nada, especialmente un remate al muñeco de Yeremay, y una docena de centros al área de Germán que, como en Córdoba, no encontraron rematador caballa. Y cuando lo encontraron, la dinámica en la que se encuentra el conjunto coruñés impidieron que fueran entre los tres palos para que el desenlace fuese de nuevo feliz.