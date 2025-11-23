Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El acta arbitral zanja el debate: el gol al Ceuta fue de Yeremay y la amarilla para Villares

Gorka Etayo le concedió el primer tanto del Deportivo al canario tras el toque de Carlos Hernández

Jorge Lema
Jorge Lema
23/11/2025 17:07
Yeremay conduce el balón en el Deportivo - Ceuta
Yeremay conduce el balón en el Deportivo - Ceuta
QUINTANA

Más allá de la polémica que señaló José Juan Romero, técnico del equipo ceutí, quejándose amargamente del arbitraje en el Deportivo-Ceuta, el partido tuvo varios debates precisamente con respecto al colegiado. El primero el tanto de Yeremay Hernández, que se fue a la red con la colaboración de otro Hernández, en este caso el central caballa Carlos. El segundo, la última tarjeta del encuentro, todas para los blanquiazules, con Arnau Comas y Villares dejando su autoría en el aire

Juan José Romero, técnico del Ceuta

El entrenador del Ceuta 'explota' contra los árbitros: "Nos vamos con tres lesionados y el VAR parece que se queda sin luz"

Para el Deportivo no hubo ninguna duda con respecto al 1-0. La megafonía de Riazor y el propio Yeremay celebraron el gol como si las dudas en cuanto a la firma solo fueran externas. El colegiado Gorka Etayo compró la escenografía por completo y no tuvo dudas. Así lo refleja el acta, que le otorga al canario el sexto tanto de la temporada, quedándose a uno de Eddahchouri como máximo realizador deportivista.

El otro conflicto también lo resolvió la redacción del trencilla vasco y supone un alivio para Antonio Hidalgo. Porque en los últimos minutos, la sensación sobre el césped es que Arnau Comas había visto la quinta amarilla, lo cual supondría sanción por acumulación y perderse el duelo con el Albacete. La acción castigada había sido una falta de Villares en el centro del campo. Gorka Etayo corrigió su error ya en vestuarios, asignándole la amonestación correctamente al capitán deportivista.

