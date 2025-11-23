Eddahchouri, durante el partido contra el Córdoba Fernando Fernández

Eddachouri fue la novedad negativa de la convocatoria del Dépor. El pichichi blanquiazul causó baja debido a un proceso vírico, lo que le impidió entrar en la lista contra el Ceuta de cara al partido de este mediodía en Riazor. Una baja sensible en los blanquiazules, que pierden a su máximo realizador. En su lugar entró Samuele Mulattieri.

Para suplir esta baja el Dépor convocó a Bil Nsongo, el delantero fabrilista. En el caso de jugar, Manuel Pablo no podrá contar con él de cara a su partido ante la Gimnástica Segoviana, con el liderato en juego en Abegondo. Lo mismo ocurre con Samu y Quique Teijo, también citados por Antonio Hidalgo. El Deportivo, que es uno de los tres equipos que aún no ha perdido en su campo. Un Riazor que hoy recibirá a un Dépor con otra piel.