Eddahchouri se cae de la lista ante el Ceuta

El club informó de que es baja debido a un proceso vírico 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
23/11/2025 13:15
Eddahchouri, durante el partido contra el Córdoba
Eddahchouri, durante el partido contra el Córdoba
Fernando Fernández

Eddachouri fue la novedad negativa de la convocatoria del Dépor. El pichichi blanquiazul causó baja debido a un proceso vírico, lo que le impidió entrar en la lista contra el Ceuta de cara al partido de este mediodía en Riazor. Una baja sensible en los blanquiazules, que pierden a su máximo realizador. En su lugar entró Samuele Mulattieri. 

Mario Soriano, en el Deportivo-Cultural de Riazor

La Previa | De primero vencer y de postre convencer

Para suplir esta baja el Dépor convocó a Bil Nsongo, el delantero fabrilista. En el caso de jugar, Manuel Pablo no podrá contar con él de cara a su partido ante la Gimnástica Segoviana, con el liderato en juego en Abegondo. Lo mismo ocurre con Samu y Quique Teijo, también citados por Antonio Hidalgo. El Deportivo, que es uno de los tres equipos que aún no ha perdido en su campo. Un Riazor que hoy recibirá a un Dépor con otra piel. 

