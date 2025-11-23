Antonio Hidalgo: "Debemos aprender para no acabar sufriendo, pero hacerlo también habla bien de los jugadores"

Antonio Hidalgo, en Riazor Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo detalló tras el Deportivo 2-1 Ceuta que vio una mejora de su equipo con respecto a los últimos partidos a la hora de "controlar" el juego, aunque reconoció en el último tramo del choque sus pupilos no entendieron "cómo y dónde estaban las ventajas para seguir atacando". "Acabamos sufriendo y debemos aprender. Pero también habla bien de los jugadores", recalcó el técnico local para poner en valor la capacidad de los suyos para apretar los dientes y amarrar la victoria.

Balance. “Hemos estado excesivamente imprecisos hasta el minuto 30-35, con el campo muy rápido. A partir de ahí nos hemos empezado a encontrar algo mejor, controlando el partido. Hemos ajustado alguna situación de alguna posición en la segunda parte y ahí sí que nos hemos encontrado cómodos. Hasta el 2-0 hemos estado bien y tienes la sensación de que el partido está prácticamente hecho, pero tienes ese resultado que cuando ellos se han encontrado con el gol, te empujan y ponen todo lo que tienen”.

“Hemos tenido alguna situación para sentenciar, pero no ha sido así y acabas sufriendo hasta el último momento. Eso también es una grandeza y habla bien de los jugadores”.

“Los jugadores de arriba no han tenido un partido sencillo porque el rival propone diferentes estructuras. Jugadores de ataque como 'Yere', como Mario, como 'Mula', como Luis(mi)... especialmente Mario cerrando, han tenido que hacer dobles y triples esfuerzos, 'Yere' volviendo o 'Mula' saltando. Creo que hemos tenido una buena altura. Hay veces que solo les exigimos por lo que hacen con la pelota y es justo reconocer ese trabajo sin balón. Cierto es que esto está muy igualado, todo el mundo te exige al máximo y son tres puntos importantísimos”.

Exceso de confianza tras el 2-0. “Es que también hay un rival que cuando se ve con 2-0... Han hecho cuatro cambios de una tacada y han puesto todo lo que tenían en la última línea, con Carlos su central también ahí. Me quedo con lo positivo, con ese control y esa presión alta contra un equipo que, si le dejas, te puede hundir. En eso hemos mejorado, en el control del partido hasta ese 2-0. Cierto es que con demasiadas imprecisiones y, después del segundo, sin entender cómo y dónde estaban las ventajas para seguir atacando. El equipo contrario te empuja, eso es lo que tiene el fútbol. Debemos aprender de eso”.

Liderato de nuevo. “Vamos partido a partido. Los objetivos no se consiguen ya, lo comenté el otro día. Esto va semana a semana e ir sumando. Era un día importante para seguir sumando. También hay un rival al que le falta un partido. Debemos ir posicionándonos, sumando de tres para la confianza de los jugadores. Estoy contento por la situación en la que hemos empezado el día, con un proceso vírico de algunos que estamos con fiebre. Zaka se ha caído, Arnau iba a empezar y no se veía con fuerzas para aguantar los 90 minutos, algún jugador ha estado también en ese proceso... todo tiene mucha dificultad”.

Arnau Comas titular. “La idea era darle continuidad a lo que veníamos haciendo, pero Arnau no se ha encontrado bien. Tenía ese problema febril que ha apartado también a Zaka del partido. También había algún jugador más con ese cuadro. Tienes que ir ajustando situaciones, por eso digo que todos los que están jugando están preparados para aportar. Luego el partido lleva a que Arnau tenga que salir. Estoy contento con el rendimiento de la parte trasera”.

La lesión de Noubi. “No lo sé, pero por la experiencia que tengo... veremos a ver las pruebas. Prácticamente, no podía mover el brazo”.

Mejorar pese al liderato. “Sé que hay presión, sé que queremos siempre dominar todas las facetas. Lo intentamos. Hay veces que estamos más acertados que otros. Desde la victoria, todo se puede mejorar. Hasta ese 2-0, hemos mejorado con respecto a otros partidos en el control del juego, la fluidez y en encontrar a la gente con talento. Eso lo tienes que seguir llevando más minutos para que te dé más tranquilidad. Contento también por ese sufrimiento, que es bueno y nos dice el nivel de la categoría”.

Stoichkov. “Le conozco perfectamente. Sé lo que puede dar. Hay días que ha salido al campo y no ha estado todo lo fino que nos gustaría. Es un jugador de primer nivel de la categoría. Nos da muchísimo incluso sin jugar, con ese empuje y esa veteranía que aporta al grupo. Se encuentra el gol, que él vive de eso. Seguro que le va a liberar. Lo necesitaba y seguro que le va a empujar a seguir trabajando”.

La lesión de Luismi y las bajas atrás. “Luis ha notado alguna molestia. No sé qué tiene. Veremos a ver el alcance. Se te van juntando atrás y en cuanto a números estamos empezando a estar muy justos también por los apercibidos, pero estoy contento con la gente que participa. El fútbol es así y hay que llevarlo como viene”.