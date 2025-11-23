Análisis | Puntos sin brillo, triunfos que suman y colores extraños

Yeremay se lamenta de una ocasión fallada QUINTANA

El último Deportivo que ascendió a Primera División tenía a estas alturas, después de las primeras quince jornadas, 29 puntos. No era un equipo que enamorase, era práctico, resolutivo y cincelado sobre una base pétrea tal que apenas había concedido ocho goles. Catorce encaja por ahora este que adiestra Antonio Hidalgo y del que tanto nos quejamos sobre la falta de contundencia defensiva. Quizás habría que pararse en esto, pero antes reparar en esa natural querencia humana de resaltar lo negativo y obviar aquello que funciona. Y hay un punto de eficacia en este Dépor, como en aquel de Fernando Vázquez, que ayuda a soñar.

Que el equipo sufre cuando tiene que jugar en su área es una evidencia. Se pudo constatar ante el Ceuta en Riazor, donde para guardar el triunfo (2-1) acabó atrincherado y tembloroso por los problemas para taparse y esa falta de contundencia defensiva que ya parece irremediable. El Deportivo se alivia cuanto más lejos se juega de su portería y por ahí resuelve, así que es evidente que estamos ante un equipo muy diferente al que festejó el salto de categoría en 2014 y se hacía fuerte en los últimos treinta metros ante Lux. ¿Mejor el equipo actual? A vuelapluma sí, pero podría discutirse. Desde luego siempre entra más por la vista y los sentidos un combo con recursos en ataque que uno que se maneja en la resta para aplacar al rival. Y se puede concluir que esta versión contemporánea del Deportivo está construida para minimizar sus debilidades zagueras y explotar su exuberancia ofensiva. A base de destellos, de apariciones puntuales de sus excelentes atacantes, la cuenta de puntos se engrosa. 29 en 15 jornadas son tantos que el hecho de que algunos tramos de los partidos sean un pestiño importa más bien poco. Esto va de ganar.

El Ceuta queda atrás después de un partido poco agradable, por momento áspero, jugado en un horario infame y con un clima desabrido, una liza que empezó a resolverse con un par de chispazos en el final de una primera parte en la que el equipo fue incapaz de probar al fornido guardameta rival. Hasta que de pronto todo se abrió, como ese sol que llega tras el chaparrón. Llegó al partido Yeremay, al que se puede reprochar que se muestre entre intermitencias. También vale como elogio porque siempre aparece y decide. Cuando el diez se acuesta en la izquierda para encarar en el uno contra uno resulta sencillamente imparable. Lo fue para el excelente Anuar, que bailó hacia el lugar contrario del caracoleo del que se valió el genio canario para sacar un centro a la testa de Mulattieri, que sigue reñido con el gol. Su remate lo desvió el portero a córner y ahí se durmió el Ceuta para permitir una ejecución del saque de esquina impropia del fútbol profesional. Yeremay volvió a avivarse y llamó a la fortuna para que la pelota se envenenase hacia la red.

Una vez más el Deportivo mostró su martillo. No precisa de grandes alardes ni de evidentes dominios para volcar los partidos a su favor. Siempre habrá un rapto de talento que le rescate y mientras haya pulmones también es factible mantener a los oponentes lejos de la portería de Parreño. Ahí, en ese trabajo agonístico, volvió a brillar Diego Villares, que se ha convertido en un futbolista imprescindible para cualquier entrenador porque tiene las capacidades perfectas para serlo en el contexto actual que exige presiones altas y enlazar esfuerzos y ayudas. Villares es tan clave para el Deportivo que resulta complicado imaginar al equipo sin él. No es el tipo de futbolista que entra por el ojo en España, es un modelo más Premier o Bundesliga, preparado para abarcar terrenos y transitar. ¿Le falta finura con el balón? Si la tuviese valdría millones. Quizás ya los valga igualmente.

Pero entre la prosa de Villares y la poesía de Yeremay hubo bastante letra pequeña este domingo en Riazor. Lucas Noubi la escribió con trazos gruesos y casi le cuesta caro al equipo, que se pudo quedar con diez hombres en los primeros minutos del partido por su apego a la imprudencia. También en ese inicio Yeremay casi monta un incendio cuando tras un esforzado robo de balón recordó a todos que él está para otras cosas y quiso tirar un caño en el pico de su propia área. Parreño, del que hay que ponderar que siempre está donde debe, lo evitó.

Fue en general el de este domingo un Deportivo de luces y sombras, de nuevo bajo la batuta de José Ángel, que ha regresado en un tono excelente, con Mella rebajado y Mario Soriano trabajador, pero sin el brillo acostumbrado. Un Deportivo que volvió a alimentarse del banquillo (en ningún otro equipo de la categoria lo hace tanto como en el de Hidalgo) gracias a Stoichkov, que le dio prestancia a todo el entramado en la media hora que ejerció de nueve, gol incluido.

El equipo pudo ganar fácil. Yeremay tuvo la sentencia y justo antes del descanso Luismi Cruz remató al larguero, pero acabó apurado y sufridor porque pareció vulnerable ante un rival meritorio que expuso más entusiasmo que calidad y que tuvo muy cerca el empate. Fue todo un poco extraño, como corresponde a un partido a las dos de la tarde. Todo fue tan chocante como ese pertinaz empeño en que un equipo que lleva tras sí casi 120 años de peripecias cada vez juegue más partidos sin los colores que deberían ser irrenunciable seña de identidad. Son las paradojas del fútbol moderno, dicen. Aunque realmente que se armase en su día una revolución porque las rayas blanquiazules se torciesen y que ahora se asuma con normalidad que el Deportivo juegue de azul, dorado, rosa o granate obedeciese a motivos muy antiguos.

Disfrutemos del sosiego y de los puntos.