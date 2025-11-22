Pocos goles en los partidos del Dépor a la hora del bocata

Una aficionada del Deportivo come un bocadillo durante el partido contra el Málaga de la octava jornada de la pasada temporada, que se jugó a las 14.00 horas Patricia G. Fraga

El Deportivo recuperará este domingo, frente al Ceuta, un horario en el que apenas ha jugado y en el que han escaseado los goles. El conjunto coruñés solo ha saltado al césped a las 14.00 horas en cuatro ocasiones, desde 1956. Y otra vez lo hizo a las 14.45, en un horario también propicio para degustar un bocadillo durante la celebración del duelo.

Antes de que las televisiones emitieran en directo todos los encuentros de las dos principales categorías nacionales, fue bastante habitual que al Deportivo le tocara jugar en la franja entre las 11.00 y las 12.00, cuando visitaba a rivales de Madrid y Barcelona que no fueran el Real Madrid, el Atlético y el Barça, así como a conjuntos cercanos a Bilbao diferentes al Athletic. De esta forma, hubo bastantes citas en dicho horario contra conjuntos como Rayo Vallecano, Castilla, Condal —filial del Barcelona hasta 1970—, Badalona, Barça B o el Barakaldo.

El domingo 31 de diciembre de 1978 el Dépor visitó al Murcia en La Condomina a las 14.45 horas, en un duelo de la decimosexta jornada de Segunda División. Un encuentro que los blanquiazules perdieron (1-0) con un gol de Uriona a los dos minutos del inicio.

“Intentamos cambiar la fecha del partido, pero no hubo manera. Aún no sabemos si la Nochevieja la pasaremos en Madrid o más cerca de Galicia”, comentó Luis Suárez, técnico del Deportivo, tres días antes del encuentro.

Finalmente, nada más acabar el choque, la expedición blanquiazul se desplazó hasta Madrid en autobús, cenó en la capital española y, tras tomar las uvas, a la 1 de la madrugada, reinició el viaje de vuelta a A Coruña, donde no llegó hasta las 11.00 horas del lunes 1 de enero de 1979, ya que el puerto de Piedrafita estaba cerrado, debido a la nieve, y desde Ponferrada tuvieron que desviarse por Ourense.

La escuadra deportivista jugó por primera vez a las 14.00 horas el 25 de julio de 2010. Fue en el estadio An der Alten Försterei, ante el Unión Berlín, dentro de la gira de pretemporada que los pupilos de Miguel Ángel Lotina realizaron entre la localidad suiza de Yverdon Les Bains y Berlín. El encuentro finalizó 3-3 y los goles blanquiazules los marcaron Míchel Herrero, Riki y Desmarets.

Los blanquiazules han jugado a las 14.00 horas en tres ocasiones más. Todas ellas, la pasada campaña, en Segunda División, y con un solo tanto: 0-0 en Riazor frente al Málaga en la octava jornada, 0-1 en Burgos, con una diana de Soriano, en la semana 23 de competición, y 0-0 ante el Huesca en la jornada 28.

Hoy será el quinto duelo en ese horario y pronto, dentro de tres semanas, el sexto, contra la Real Sociedad B en Riazor.