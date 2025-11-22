Once del Dépor ante el Granada con la camiseta conmemorativa del 25 aniversario del título liguero Patricia G. Fraga

El Deportivo tiene su particular one-hit wonder con algunas camisetas que ha lucido en Riazor, cuando por norma general impera la blanquiazul, la equipación oficial. En el lenguaje musical esta expresión se refiere a esa canción que hace célebre a un artista pero que es su único éxito, su single y que luego se olvida. También el Dépor ha exhibido durante un partido equipaciones que después no han vuelto a vestirse. En el caso de los deportivistas este domingo ante el Ceuta estrenarán una equipación que solo se van a poner ante el cuadro caballa. Será la emblemática Kombat de Kappa, que homenajea la camiseta que triunfó en el año 2000 gracias a la selección italiana, por su 25 aniversario.

Pero esta moda no es de ahora, ya que en otras ocasiones en cursos pasados los coruñeses mostraron como locales unas zamarras diferentes. El último precedente se remonta a la campaña pasada, cuando en la jornada 40 el equipo lució una camiseta conmemorativa por los 25 años de la consecución del título liguero. El encuentro se saldó con derrota herculina por 2-3 ante el Granada. Una camiseta que dividió a la afición, pues aunque el dorado es un color que el Dépor había lucido en cursos pasados, no a todos los seguidores les acabó de seducir el diseño. El club llegó a realizar una subasta solidaria a raíz de las citadas zamarras para recaudar fondos para su Fundación.

Villares conduce el balón, luciendo la camiseta conmemorativa del 25º aniversario del título liguero, el curso pasado ante el Granada

Hace dos temporadas, entonces en Primera Federación, en la campaña 2022-23 se midió a Unionistas en Riazor (3-0) llevando una camiseta fabricada con tejido totalmente reciclado. Esta estaba realizada con tejido EcoRec, que se fabrica a partir de residuos plásticos postconsumo, un tejido elaborado a base de recuperar botellas de plástico y otras basuras de este material de mares y océanos. Además, esta camiseta contaba también con una etiqueta NFC tras el escudo del club. Esto permitía, al acercar el móvil, disponer de contenidos exclusivos y personalizables para las personas que tuviesen estas elásticas.

El once del Dépor ante Unionistas, luciendo la camiseta realizada con material reciclado

Este domingo de nuevo el Dépor cambiará su piel, esta vez ante el Ceuta. Una excepción dentro de la norma de que la zamarra blanquiazul sigue siendo la escogida, casi siempre, en Riazor. Porque, a pesar de que la novedad a veces atraiga, al final siempre extraña no ver al Dépor en Riazor lucir sus habituales galas.