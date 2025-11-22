La plantilla blanquiazul posa junto a Brais Nóvoa Garrido cedida

Los equipos de fútbol parece que en la actualidad se alejan cada vez más de sus aficionados, en esa burbuja que se intenta construir entre los clubes, lo que pasa en sus ciudades deportivas y el resto del mundo. Pero, en ocasiones, hay gestos que recuerdan que detrás de las entidades también hay personas y que un acto, por pequeño que sea o poco que cueste, puede marcar la diferencia. Este sábado el Deportivo abrió las puertas de su ahora Dépor Training Center para recibir una visita muy especial, la de Brais Nóvoa Garrido. Un joven aficionado blanquiazul, aunque afincado en Ourense, de 17 años. Padece distrofia muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad que supone una debilidad muscular progresiva. Algo que no frena a Brais que, junto a sus padres, Mila y José y su primo Marcos, uno de los principales artífice de la visita, pudo vivir in situ cómo es el día a día de la plantilla.

Al llegar a las instalaciones deportivas ya les recibió el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, que fue el encargado de guiarlos por un tour dentro de la renovada ciudad deportiva, para terminar con el esperado encuentro con el primer equipo.

Antonio Hidalgo, junto a Marcos Andrade Nóvoa, el primo de Brais y Brais (a la derecha) Cedida

"Marcos, que es primo carnal de Brais, vive aquí, en Carral, es superfanático del Dépor (es socio y su jugador favorito es Charlie Patiño, que le regaló firmadas las botas) y ha contagiado a Brais. Surgió la oportunidad o de venir a algún partido o de ver algún entrenamiento y de que le firmasen alguna camiseta o sacarse fotos con algún jugador. Su tío se encargó de mover todo para conseguir que viese el entrenamiento y se sacase las fotos con todos", comenta feliz Mila Garrido Pumar, la madre de Brais.

"Pudo ver a todos los jugadores, le regalaron una camiseta firmada por todos, le firmaron las botas y pudieron ver diez minutos de entrenamiento", resume Mila, que destacó lo atentos que fueron los futbolistas. "Han sido muy agradables, muy majos, se han involucrado, con fotos y les han firmado todo. Le han dicho que cuando quiera venir a un partido que los avisemos, que tiene que ir a un emplazamiento de movilidad reducida para buscarle sitio", incide.

Los padres de Brais José Nóvoa López y Mila Garrido Pumar, junto a Marcos y Brais, este sábado en Abegondo DXT

"Aunque solo sean cinco o diez minutos de entrenamiento, el ver la sala de prensa, los vestuarios.... Para ellos (por los jugadores) supone, de paso que van a entrenar, pararse cinco minutos, hacerse la foto... No creo que les suponga mucho y para ellos (en referencia a los niños) es superimportante, es un sueño", matiza Mila.

Aunque este sábado ha sido sin duda especial, no es la primera vez que Brais ha podido ver en directo un entrenamiento de un equipo de fútbol. "Tuvo la oportunidad de ir a Madrid, a Valdebebas y vio media hora de un entrenamiento del Madrid. Le regalaron un balón firmado y estuvo en contacto con los jugadores. En el Celta también hicimos el tour, vio los vestuarios, la sala de prensa..." rememora.

Los padres de Brais forman parte de la Duchenne Parent Project que es una asociación sin ánimo de lucro creada y dirigida por padres y madres de niños afectados por esta enfermedad que lucha incansable por encontrar una cura o tratamiento y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias.

Robi, de Duchenne Parent Project Duchenne Parent Project

El símbolo de la asociación es Robi, un robot que es puede adquirir a través de la página web de la asociación y que con su venta se contribuye a financiar investigaciones en la lucha contra la enfermedad. Ahora mismo la sede está en Madrid, pero próximamente se abrirán delegaciones en otras provincias. Además, desde esa web es posible hacerse socio, hacerse empresa solidaria u organizar un evento. El hecho de que el Dépor abra su corazón para recibir a Brais además de la alegría que conlleva para él y su familia visibiliza una enfermedad y el trabajo incansable de una asociación que trata de acompañar a estas familias y apoyar la investigación sobre la misma.