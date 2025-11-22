El Deportivo estrenará piel para recibir al Ceuta en Riazor

Mario Soriano y Arnau Comas, posando con la camiseta Kombat de Kappa RC DEPORTIVO

El Deportivo volverá a Riazor este domingo para medirse al Ceuta (14.00 horas), pero no lo hará de blanquiazul. El conjunto coruñés estrenará piel para lucir la emblemática Kombat de Kappa, que homenajea la camiseta que triunfó en el año 2000 gracias a la selección italiana por su 25 aniversario.

Esta nueva edición está disponible para todos los clubes que viste Kappa y, según señala la marca, se ha fabricado con un 92 % de poliéster reciclado y un 8 % de elastano, una combinación que mantiene la elasticidad original y refuerza el compromiso con la sostenibilidad.

La Kombat XXV del Deportivo presenta un diseño íntegramente azul, con una fina línea blanca rematando las costuras del cuello, las mangas y la parte inferior de la prenda. El escudo se sitúa en el centro del pecho, justo por encima de la publicidad de Estrella Galicia, integrada en color blanco, del mismo modo que los logotipos de Digi y Kappa.

Mario Soriano, Zakaria Eddahchouri y Arnau Comas tuvieron la oportunidad de mostrarla en Riazor a la espera de poder vestirla en el encuentro de este domingo.