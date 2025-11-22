El Dépor tiene el banquillo más productivo de Segunda

David Mella, que fue suplente en el Nuevo Arcángel, celebra su gol, que supuso el 1-3 y la sentencia ante el Córdoba Fernando Fernández

“Tenemos una plantilla con mucho talento. Es tan importante empezar como acabar los partidos”. Dos frases de Antonio Hidalgo en la previa del partido contra el Mirandés, a mediados de septiembre, que sirven como punto de partida para entender el impacto que genera el Deportivo desde su banquillo. El conjunto coruñés es actualmente el equipo de Segunda División cuyos jugadores de refresco generan más goles, ya sea marcando o asistiendo. Diez tantos cuentan con participación directa de un suplente en lo que va de temporada: seis goles y cuatro asistencias. Las cifras encajan con la filosofía que está mostrando el entrenador de Granollers, que acostumbra a guardarse al menos un recurso decisivo en la recámara para las segundas partes.

En el último encuentro, ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel, el Dépor volvió a confirmar esa tendencia. David Mella ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad por Luismi Cruz y sentenció el partido con un esprint de 70 metros y una vaselina sutil que superó a Iker Álvarez en el mano a mano. Esta vez fue el canterano quien volvió a mostrar el potencial que esconde el banquillo blanquiazul. Y no es un caso aislado. En las últimas jornadas, Hidalgo ha decidido reservar a uno de los llamados ‘cuatro fantásticos’ en el inicio de los partidos. Yeremay y Mario Soriano mantienen su estatus de intocables en las alineaciones, mientras que Mella y Luismi han rotado en las cuatro últimas citas, reflejo de una plantilla con alternativas.

El Deportivo lidera la lista de participación goleadora de suplentes: diez acciones decisivas en total. El Racing de Santander, colíder en la clasificación general, aparece justo detrás en esta estadística con nueve goles producidos entre tantos y asistencias. Eso sí, el conjunto cántabro es el que más goles marca desde el banquillo, con ocho. El dato se explica, en buena medida, por el olfato y el rendimiento sobresaliente de Asier Villalibre y Jéremy Arévalo, que han convertido las segundas partes en un terreno fértil. El atacante ecuatoriano, recientemente criticado en medios de su país, acumula cinco tantos como suplente y el ex del Athletic, tres. Su entrenador, José Alberto, también gestiona una plantilla amplia que le permite reservar piezas ofensivas y obtener beneficio en los minutos finales.

Málaga, Castellón y Albacete completan el grupo perseguidor con ocho acciones decisivas cada uno desde el banquillo. El Málaga, que viene esta semana de destituir al técnico exfabrilista Sergio Pellicer, presenta seis goles y dos asistencias en ese apartado, con Rafa Rodríguez como principal aval desde el banquillo. El Málaga presenta unas cifras idénticas a las del Castellón, que también reparte su producción entre rematadores y asistentes. El Albacete, por su parte, suma tres goles y cinco pases finales aportados por sus jugadores de refresco. Todos ellos mantienen cierta regularidad, aunque ninguno alcanza los números del Dépor, que rentabiliza sus cambios con más continuidad.

En el polo opuesto se sitúa el Sporting de Gijón. Ni con Asier Garitano ni con el exdeportivista Borja Jiménez ha logrado el equipo asturiano transformar un solo gol gracias a un jugador que iniciase el encuentro desde el banquillo. La diferencia entre el talento de su once titular —con futbolistas de alto nivel para la categoría como Dubasin, Gelabert o Juan Otero— y su fondo de armario reduce el impacto ofensivo de sus suplentes, que no han conseguido alterar ningún marcador hasta el momento.

El impacto de los suplentes del Dépor

Mella fue el último en sumarse a la nómina de suplentes que han aportado goles. Su tanto en Córdoba lo convierte en el tercer jugador del Deportivo capaz de marcar tras entrar en la segunda parte. ¿Por qué solo tres goleadores distintos? Porque Zakaria Eddahchouri acapara casi todo el protagonismo: cuatro goles desde el banquillo. El delantero neerlandés firmó un hat-trick en Mendizorroza, en la goleada por 1-5 ante el Mirandés, después de comenzar en el banquillo, y también puso el broche al 4-0 frente al Huesca en Riazor. La colección resume la capacidad del ya acuñado como 'O Percebeiro' para sentenciar partidos en poco tiempo.

El tercer goleador revulsivo fue el primero en aparecer esta temporada: Samuele Mulattieri. El delantero italiano inauguró su cuenta poco después de su llegada al club coruñés, en su debut frente al Leganés en Butarque, con un cabezazo picado tras un centro de Mella. Tres jugadores han marcado saliendo desde el banquillo, pero juntos suman seis tantos, un dato que eleva el valor de cada ingreso desde la banda.

El capítulo de asistencias cuenta con otros nombres propios, pero también con uno que repite. Eddahchouri aparece aquí, aunque en una acción de menor mérito: el pase a Yeremay ante el Almería antes de que el canario armara un disparo antológico desde el vértice del área que se coló en la portería tras tocar el larguero y el poste.

El primer asistente suplente del presente fue el lateral izquierdo Sergio Escudero, que habilitó a Zaka en un contragolpe para hacer el 1-5 a domicilio ante el Mirandés. Una semana más tarde, Stoichkov repitió el guion ante el Huesca, en el citado 4-0. Su tiro defectuoso lo aprovechó Eddahchouri para marcar a placer en una jugada donde tanto goleador como asistente salieron desde el banquillo. Precisamente, el 1-5 ante el Mirandés y el 4-0 contra el Huesca son las dos únicas jugadas de la temporada en las que sus protagonistas finales (goleador y asistente) no iniciaron el partido como titulares.

Cierra la lista Luismi Cruz, que asistió a Eddahchouri en el reciente 3-0 contra la Cultural Leonesa en Riazor. Aquel día el delantero neerlandés fue titular, aunque la combinación refleja que el impacto de los revulsivos no se limita solo a los jugadores que marcan.

Filosofía integrada

Esta misma semana, el propio Luismi Cruz insistió en la importancia de que todos los futbolistas mantengan el mismo nivel de activación y destacó que el vestuario asume con normalidad la competencia interna y las rotaciones. “Ya lo dije al principio de temporada, que la competencia es muy sana. Mella y cualquier compañero puede jugar. Lo estamos tomando con mucha naturalidad y es el camino para subir la competencia del equipo”, aseguró el atacante, que añadió que ni siquiera hace falta una explicación directa de Hidalgo: “No ha llegado a comentar nada, pero ya sabemos que somos todos importantes. Cuando salimos al campo lo estamos haciendo bien. Estamos contentos de que todos estén enchufados porque la Liga es larga y los necesitamos a todos”.

La producción ofensiva desde el banquillo no es fruto del azar. Se sostiene en una plantilla con variantes, sobre todo en ataque, capaces de alterar un partido sin partir como titulares. Antonio Hidalgo ha construido su plan alrededor de esa riqueza, aunque existen ciertas piezas secundarias que todavía no han dado ese paso al frente. El técnico decide el once y qué piezas reserva para el momento adecuado. Esa idea, repetida desde septiembre, ha encontrado cifras que la respaldan. El Dépor es el equipo que más provecho obtiene de sus suplentes en toda la categoría, otro de los factores que explican su posición en la tabla. Mientras algunos equipos dependen de forma clara de su once, el conjunto coruñés ha conseguido dar valor a los jugadores de refresco. Y ahí, entre las balas que guarda su entrenador en la recámara, ha encontrado una virtud determinante.