Deportivo-Ceuta: Cómo y dónde ver en vivo la jornada 15 de LaLiga Hypermotion

Mario Soriano, durante el partido ante el Ceuta en Riazor de la temporada 2022-23 Archivo DXT

El Deportivo-Ceuta llega como la oportunidad de sumar por primera vez cuatro victorias para el conjunto blanquiazul. El equipo que dirige Antonio Hidalgo ha enderezado el rumbo después de la mala racha, pero la competición le está demostrando que no hay momento para relajación. Si quiere mantenerse en lo más alto de la clasificación, el Dépor debe vencer en un encuentro que estrenará 'horario de bocadillo' este domingo a las 14.00 horas.

El rival será un Ceuta que se ha enfriado recientemente, pero que tras un mal inicio había encadenado ocho jornadas sin perder, en las que consiguió cinco victorias que le permiten transitar por la zona media de la tabla. Un equipo, el caballa, que apuesta por un fútbol vistoso y que devolverá a Riazor dos jugadores de los años de barro que hoy son puntales en el Alfonso Murube como Rubén Díez y Kuki Zalazar.

Deportivo-Ceuta: Fecha y horario

El Deportivo-Ceuta de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 23 de noviembre a las 14.00 horas en el estadio de Riazor.

Deportivo-Ceuta: Dónde ver el partido en vivo

El encuentro Deportivo-Ceuta podrá seguirse en vivo por Movistar+ en LALIGA TV HYPERMOTION (M56 O119), DAZN y LaLiga TV (M2).