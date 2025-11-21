Mi cuenta

Valerón vuelve a entrenar en el banquillo donde empezó todo

El mago de Arguineguín no dirige a ningún club desde su salida del Fabril en verano de 2021

Lucía Dávila
Lucía Dávila
21/11/2025 15:59
Valerón, durante su etapa como entrenador del Fabril
Valerón, durante su etapa como entrenador del Fabril
Archivo DXT

Juan Carlos Valerón vuelve a los banquillos. La leyenda blanquiazul cogerá las riendas del CD Arguineguín, club en el que inició su trayectoria deportiva, que milita actualmente en la Interinsular Preferente de Las Palmas. “El CD Arguineguín vive hoy un momento que quedará grabado para siempre en la historia de nuestro club. Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo”, publicó el club en sus redes sociales.

Así anuncio el CD Arguineguín el fichaje de Valerón
Así anuncio el CD Arguineguín el fichaje de Valerón
CD Arguineguín

No será la primera experiencia de Valerón como técnico. El canario regresó al Deportivo en la temporada 2020-21 para hacerse cargo del Fabril y, junto a Fran, ser una de las caras visibles para un proyecto que tenía como objetivo impulsar la cantera. Solamente estuvo una temporada en Abegondo y a finales de junio solicitó la rescisión anticipada de su contrato por motivos personales, según comunicó la entidad coruñesa. 

El verano pasado su nombre volvió a sonar con fuerza relacionado con una posible vuelta al Deportivo. De hecho, el propio Massimo Benassi reconoció contactos. "Hablé con él hace unas semanas, tenemos buena relación y las puertas para él siempre van a estar abiertas. Tiene una buena relación con gente del club y del Consejo. Sería una gran incorporación, pero no hay nada". Finalmente, ese regreso nunca se produjo.

Fran, durante el partido ante el Sporting de la temporada 1997-98 en Riazor

Top 10 | Los jugadores con más partidos con el Deportivo

Además de ejercer como entrenador en A Coruña, antes formó parte del organigrama de la UD Las Palmas y también de la Federación Canaria de Fútbol, en este caso como responsable de los combinados masculinos de fútbol base que participaban en los campeonatos autonómicos.

