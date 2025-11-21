Valerón vuelve a entrenar en el banquillo donde empezó todo
El mago de Arguineguín no dirige a ningún club desde su salida del Fabril en verano de 2021
Juan Carlos Valerón vuelve a los banquillos. La leyenda blanquiazul cogerá las riendas del CD Arguineguín, club en el que inició su trayectoria deportiva, que milita actualmente en la Interinsular Preferente de Las Palmas. “El CD Arguineguín vive hoy un momento que quedará grabado para siempre en la historia de nuestro club. Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo”, publicó el club en sus redes sociales.
No será la primera experiencia de Valerón como técnico. El canario regresó al Deportivo en la temporada 2020-21 para hacerse cargo del Fabril y, junto a Fran, ser una de las caras visibles para un proyecto que tenía como objetivo impulsar la cantera. Solamente estuvo una temporada en Abegondo y a finales de junio solicitó la rescisión anticipada de su contrato por motivos personales, según comunicó la entidad coruñesa.
El verano pasado su nombre volvió a sonar con fuerza relacionado con una posible vuelta al Deportivo. De hecho, el propio Massimo Benassi reconoció contactos. "Hablé con él hace unas semanas, tenemos buena relación y las puertas para él siempre van a estar abiertas. Tiene una buena relación con gente del club y del Consejo. Sería una gran incorporación, pero no hay nada". Finalmente, ese regreso nunca se produjo.
Además de ejercer como entrenador en A Coruña, antes formó parte del organigrama de la UD Las Palmas y también de la Federación Canaria de Fútbol, en este caso como responsable de los combinados masculinos de fútbol base que participaban en los campeonatos autonómicos.