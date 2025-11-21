Un visitante propicio para que el Dépor mantenga su fortaleza en Riazor

Eddahchouri remata de cabeza durante el último partido del Dépor en Riazor, frente a la Cultural Germán Barreiros

El Ceuta, la 'Cenicienta' de Segunda División, ha sido una de las grandes sorpresas del primer tercio de la temporada en Segunda División. El regreso del fútbol profesional a la ciudad africana 45 años después no ha pesado a la escuadra caballa, instalada en la zona media de la clasificación, pero con opciones de engancharse a los equipos de la zona alta, si gana el partido aplazado contra el Almería. Pero los caballas asustan menos cuando abandonan el Alfonso Murube.

El equipo que dirige el técnico José Juan Romero basa su éxito en la fortaleza en su campo, donde ha sumado doce de los 18 puntos que luce en la clasificación. Sin embargo, el rendimiento de la escuadra ceutí baja mucho cuando juega a domicilio. De hecho, el bloque africano es el sexto peor visitante de Segunda. Es decir, que se trata de un rival propicio para que el Dépor prolongue su buena racha en Riazor, donde no conoce la derrota, después de seis enfrentamientos esta temporada.

La escuadra de Antonio Hidalgo es una de las tres que no han perdido como locales durante el primer tercio de la competición 2025-26 en Segunda División.

Hidalgo y la racha de triunfos: "El único problema es que se pueda pensar que esto es sencillo" Más información

Los otros dos equipos de la categoría de plata que se mantienen invictos en sus respectivos campos son el Eibar y la Real Sociedad B. Ambos conjuntos vascos registran cuatro victorias y tres empates en los siete duelos que han disputado como locales.

El bloque eibarrés encadenó tres triunfos en sus primeros compromisos en Ipurua, ante el Granada (3-0), el Andorra (2-0) y el filial 'txuri-urdin' (2-1). Posteriormente, enlazó tres empates contra el Dépor (1-1), el Castellón (0-0) y el Leganés (0-0). Y en su último enfrentamiento como local se impuso al Albacete (3-2).

La Real B, por su parte, estrenó el curso con un 1-0 ante el Zaragoza, igualó sus tres siguientes citas en Anoeta frente a Almería (2-2), Cádiz (3-3) y Córdoba (1-1) y atraviesa su mejor momento en su feudo con tres triunfos en sus últimos duelos. Andorra (3-0), Huesca (2-0) y Leganés (2-1) han sido sus últimas víctimas.

Un Riazor inexpugnable

En el caso del Deportivo, levantó el telón en Riazor con un 0-0 contra el Burgos, al que le siguieron un 1-0 ante el Sporting y una goleada frente al Huesca (4-0) en sus dos siguientes pulsos en el estadio coruñés.

Posteriormente, los de Hidalgo firmaron tablas en dos citas consecutivas con dos rivales directos por el ascenso, como el Almería (1-1) y el Valladolid (1-1).

En el último choque como local, la escuadra deportivista tumbó a la Cultural (3-0) con un doblete de Eddahchouri y un gol de Mario Soriano.

Los blanquiazules tratarán de prolongar su buena racha mañana, aprovechando la visita de un rival que no termina de despegar lejos de los muros del Alfonso Murube.

Seis puntos de 21 posibles a domicilio registra el Ceuta, que solo ha ganado uno de los siete duelos que ha protagonizado lejos de su feudo, mientras que ha sufrido tres derrotas y ha empatado los tres desplazamientos restantes.

José Juan Romero: "Yeremay es extraordinario, pero me quedo con Kuki Zalazar, Anuar y compañía" Más información

El equipo caballa encajó sendas derrotas en sus dos primeras salidas del curso. El bloque africano perdió en Valladolid (3-0) en la primera jornada, mientras que en su siguiente cita lejos del Alfonso Murube, en Santander, recibió un 4-1 a manos del Racing.

El severo tropiezo en El Sardinero sirvió de toque de atención a una plantilla que aún estaba sin ensamblar y que acusó el salto de categoría. Así, los ceutíes se sobrepusieron con tres empates consecutivos en Castellón (3-3), Cádiz (0-0) y Albacete, además de una victoria en León frente a la Cultural (0-1). Sin embargo, la escuadra de José Juan Romero cayó en su última salida, en Córdoba (2-0).

Solo hay cinco equipos que exhiben peores números a domicilio. La Real Sociedad B es la única que ha perdido los siete encuentros que ha disputado como visitante. El Eibar tampoco ha ganado fuera, donde registra dos empates y cinco derrotas. Además, Huesca y Málaga llevan tres puntos de 21, mientras que el Zaragoza suma cuatro.