MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Daniel Ruiz: "El deportivismo te enseña que en la vida no siempre se gana"

Daniel Ruiz junto a Paco Liaño en Riazor en el año 1995 cedida

Mi primer recuerdo del Dépor es del año 1992. El de ese equipo del que se enamoró tanta gente entre los que, afortunadamente, me incluyo. La primera vez que lo vi en directo fue en la temporada 1994-95, en el campo del Betis. En Montilla, mi pueblo natal, que está en Córdoba, había una peña bética y me acoplé a ellos para ir a Sevilla. Iban todos con camisetas y bufandas béticas. Por aquel entonces yo no tenía aún nada del Dépor, así que compré una bufanda (aún la conservo) en los puestos que había en las afueras del estadio y entré con ella al campo. Recuerdo que la gente de alrededor me miraba extrañada, incluso un señor se me acercó y me dijo “oye, tú no serás un sevillista, ¿no?” Esa misma temporada, unos meses después, fue la primera vez que visité Riazor, en un Dépor 4 Tenerife 1 (en la temporada 1994-95).

Daniel Ruiz, junto a su amigo Jordi y Voro, antes de que el Dépor jugase el duelo de vuelta de la Supercopa ante el Madrid Cedida

¿Por qué acabé siendo aficionado del Dépor a pesar de haber nacido en Córdoba? Me gustaba el fútbol, seguía la liga, pero no me identificaba con ningún equipo. Pero, en la temporada 1992-93, me empecé a encariñar con el Dépor. Siempre que retransmitían sus partidos en televisión los veía en casa o cuando los ponían en Canal + me iba a algún bar. En la actualidad resido en Motril (Granada) y sigo viviendo como el primer día mi deportivismo. Además, gracias a los desplazamientos para seguir el Dépor he conocido a muchos aficionados que se han convertido en buenos amigos. Uno de mis mejores recuerdos con el Dépor fue el Centenariazo. Lo viví en mi piso de estudiantes en Granada. Todos mis colegas, que eran madridistas, daban por hecho que tenían la copa ganada. Yo era el único deportivista que había, con todo en contra, y fue una auténtica gozada aquel triunfo. Después alguno estuvo varios días sin hablarme (es broma). Y por supuesto el último ascenso a Segunda, por todo lo mal que lo habíamos pasado en los últimos años.

Daniel Ruiz, a la izquierda, junto a amigos y seguidores del Dépor antes del partido del último ascenso a Segunda Cedida

Demostramos la gran afición que somos estando siempre ahí. Además, el poder haberlo vivido in situ en Riazor fue una auténtica pasada. Y puede que el peor recuerdo sea el del día que perdimos la liga con el Valencia. Me acuerdo de verlo en mi casa, yo solo. Lo pasé realmente mal y aún hoy noto un nudo en la garganta cada vez que me viene a la memoria ese recuerdo. Es cierto que luego ganamos una Liga, pero siempre tendré ahí esa espina de lo que pudo ser y no fue. También es un muy mal recuerdo el día del playoff a Primera contra el Mallorca. Esa temporada teníamos muy buen equipo y llevábamos la eliminatoria muy bien encarrilada. Es un recuerdo doloroso, sobre todo por la hecatombe que vino en los años siguientes.

Daniel Ruiz, junto a su familia en Riazor Cedida

Tengo dos hijas (Celia y Vera) que comparten conmigo la pasión por el Dépor y espero que esta se mantenga el máximo tiempo posible. Como dice ese cántico tan famoso “ser de los que ganan es muy fácil...” y me gusta poder transmitirles con mi deportivismo que no siempre se gana en la vida y que hay que estar en las buenas y en las malas siempre. La primera vez que me acompañaron a Riazor fue en la primera jornada de la temporada 2022-23, que jugamos contra la Balona. Ganamos 2-1 y disfrutaron muchísimo del ambiente que hay en A Coruña y Riazor. Yo disfruté mucho más ese día por hacerlo con las personas que más quiero en la vida.