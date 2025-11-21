Hidalgo y la racha de triunfos: "El único problema es que se pueda pensar que esto es sencillo"

Antonio Hidalgo, en un partido con el Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Antonio Hidalgo repasó las claves del Deportivo-Ceuta de este domingo en Riazor. El técnico blanquiazul reconoce el buen momento de su equipo, pero no se fía de una de las revelaciones de la competición y que lleva con varios exdeportivistas como Rubén Díez o Kuki Zalazar:

Estado físico. “Las bajas son las sabidas, Bachmann, Escudero y Ximo. El resto creemos que pueden estar para el domingo. Intentaremos que los que están fuera, recuperarlos lo antes posible. Lo de Yeremay y Villares, empiezan a pesar los partidos, sobre todo los que llevan más minutos, y buscamos optimizar las cargas y controlarlo. Acabaron el partido de Córdoba fatigados, no queríamos correr riesgos. Hicieron el entrenamiento con normalidad. Quagliata se hizo una torcedura, se va a probar y veremos qué sensaciones. No parece grave y entendemos que estará disponible”.

Confianza, tranquilidad. “Presión en este club, en esta ciudad… hay todos los días. Cuando consigues victorias lo afrontas con tranquilidad, pero con la sensación de que esto es muy largo. La situación ha cambiado por los resultados, pero sabemos que vamos a tener un partido muy complicado el domingo. Ante un Ceuta muy trabajado con balón, que interpreta muy bien las superioridades, un patrón claro que lleva tiempo y sabemos la dificultad de la categoría. Han pasado 14 jornadas, el volumen de puntos es muy bueno, nos da una situación muy buena, pero sabiendo que esto es larguísimo. Hay que entenderlo así y querer más”.

Clasificación. “El tema es que al final, con el volumen de jornadas que van, los equipos van posicionándose en la tabla. Pero esta categoría es larguísima y me ha enseñado que tienes que ir al día a día, sumar de tres cada semana. A partir de ahí, los objetivos se consiguen al final. Nunca se consiguieron con 29 puntos o 32… es lo que dicen las matemáticas. Competir cada semana, saber el partido que te toca. Siempre hay cosas que mejorar, pero con esa sensación de que tienes que centrarte en lo inmediatamente más cercano”.

El bache vino bien. “No sabría decir… pero cuando te vienen mal dadas en la vida, levantas las orejas y buscas los puntos de seguridad, de equilibrio. Somos muy conscientes que si somos capaces de competir al mismo nivel, los partidos los vamos a tener ahí por el talento que tenemos. Eso lo sabemos, tenemos que estar al mil por mil. Si somos capaces de ajustar niveles de competitividad que venimos mostrando en las últimas semanas, estaremos más cerca de repetir victorias”.

Jugar a las 14.00. “El año pasado cuando vine aquí a jugar con el Huesca, a las 14.00 horas con un sol increíble y calor… esta vez no pasará. Pero estamos acostumbrados a entrenar por la mañana. Los jugadores tienen una pauta, una rutina…".

Cuarta victoria seguida. “Lo único de eso es que se pueda tender a pensar que es sencillo. El Ceuta ha hecho un gran inicio de campaña. Empezó con malos resultados, pero cuando encontró el juego asociativo, buscando ventaja, ha sacado mucho rendimiento. Teniendo la consciencia de que cada partido es complicado. Siempre alerta. Estamos en casa, en Riazor, con los nuestros”.

Dani Barcia. “Empezó jugando todo, ha ido perdiendo protagonismo de inicio, pero participando habitualmente. Condiciones espectaculares, ha rendido a buen nivel. Le está tocando la parte de participar algo menos, pero esto va de competir siempre. Estar preparado. Y él lo hace. Es encantador y hace un gran trabajo”.

Cambio de Arnau. “El cambio de Arnau el otro día viene por la tarjeta. Lou también la había visto… tal y como estaba el campo y el partido, quería quitar la probabilidad de roja lo antes posible. Dani está rodado de sobra y preparado para lo que venga. A nadie nos gusta que nos cambien, menos al descanso, pero el cambio de Arnau fue por eso”.

Remates recibidos. “La estadística cuenta remate cada vez que el balón sale del pie con intención de tiro. Si se bloqueó, cuenta tiro. Hay veces que esa sensación de que nos tiran, hay que ver cuantas veces tiran en situaciones que puedan ser peligrosas. Con las situaciones que nosotros entendemos y queremos en ese bloque bajo, podemos provocar que esas situaciones se den más, pero con una situación buscada. Situaciones en las que podemos estar más cómodos con los jugadores que tenemos, para estar más protegidos y tener menos desgaste en esas situaciones y exponerlos algo menos. Pero sí que es cierto que tenemos que ir buscando situaciones. El otro día, con un jugador más, debimos empujar mucho más. Porque no tienen muchas claras, pero lo que viene de un córner. ahí en ese momento sí que eché de menos situaciones de ir más adelante. Buscamos situaciones en las que los futbolistas estén más cómodos y estén cerca de darnos más con balón".

Sufrimiento final. "Lo que hace el Córdoba es que te iguala la primera línea y se queda en inferioridad en la última. Tuvimos una situación de Villares y Mario por fuera que podríamos cerrar el partido. Si no lo cierras, cuando estás en estos campos, te cuesta".

Ceuta ofensivo. "Tienen una idea muy clara, muy bien hecha, con una movilidad muy grande. Contra Rubén Díez me he enfrentado mucho, lo he seguido mucho y sé el talento que tiene. Encima con Younnes... ahí empieza la interpretación de los espacios. Supongo que ellos van viendo las situaciones que interesan, son un equipo que en los primeros momentos de superioridad te salen, porque lo hacen bien. Tienen mucha profundidad con los laterales, con Konrad, Koné... los que vemos al Ceuta todas las semanas vemos un gran trabajo y sabemos que tocará ir con todo".