Yeremay y Villares, listos para el Deportivo-Ceuta

Ambos futbolistas entrenaron este jueves con normalidad, después de realizar trabajo personalizado el miércoles

Sergio Baltar
20/11/2025 18:31
Yeremay se zafa de Rodri Suárez durante el partido entre el Dépor y la Cultural disputado en Riazor
Germán Barreiros

Yeremay Hernández y Diego Villares podrán ser este domingo (14.00 horas) de la partida para Antonio Hidalgo en el Deportivo-Ceuta. El extremo canario y el mediocentro vilalbés pudieron completar sin percances el entrenamiento de este jueves en Abegondo y estarán disponibles, salvo percance de última hora, para un cuadro deportivista que buscará la cuarta victoria consecutiva.

Tanto Yeremay como Villares no participaron en la sesión del pasado miércoles, con la que el Dépor empezó a preparar la visita del combinado ceutí a Riazor. Ambos se ejercitaron con un plan de trabajo personalizado por precaución, pero en la mañana de este jueves sí completaron la sesión grupal junto al resto de sus compañeros.

Repitieron en la sesión de entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo los jugadores del Fabril Brais Suárez, Hugo Ríos, Mario Nájera, Quique Teijo y Samu Fernández.

Daniel Bachmann, Sergio Escudero y Ximo Navarro realizaron trabajo específico, dentro de su plan de recuperación de sus respectivas lesiones. Desde hace algunos días, el cancerbero austríaco ya se ejercita en el césped y su reaparición tras la rotura parcial del ligamento lateral de una de sus rodillas que sufrió antes de la visita del Almería, a principios del mes de octubre.

