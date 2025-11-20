Quagliata: "Marcar siempre es bonito, pero hacerlo bajo la lluvia y con mis compañeros fue una sensación maravillosa"

Quagliata, celebrando su gol en el Nuevo Arcángel Fernando Fernández

Tras anotar su primer tanto con el Deportivo el pasado domingo en el Nuevo Arcángel, Giacomo Quagliata analizó esta mañana en rueda de prensa la visita del Ceuta y el buen momento que vive el equipo tras la victoria ante el Córdoba. El italiano destacó la importancia de seguir trabajando por la misma línea y considera que, más allá de que sea bonito para un defensa anotar, lo esencial para él es ayudar al equipo.

Gol: "Fue una sensación maravillosa. Obviamente, marcar siempre es bonito, pero marcar en este partido, bajo la lluvia, con mis compañeros, fue aún mejor, y sobre todo, poder ayudar al equipo a conseguir los tres puntos".

Golpe encima de la mesa:"Estamos contentos con la situación actual, pero lo importante es seguir por este camino porque aún no hemos logrado nada y el campeonato acaba de empezar.

El Arcángel, escenario de la tercera sinfonía colectiva del Deportivo Más información

Ceuta: "Como cualquier equipo, tendrán mucha motivación para venir aquí y ganar, y en un estadio como el Riazor, sin duda es fascinante. Pero afrontaremos el partido como cada semana y trabajaremos duro para conseguir el mejor resultado posible",

Líderes: "Es muy pronto para mirar la clasificación ahora. Sabemos que estamos atravesando un buen momento, pero el campeonato es muy largo y no tiene sentido mirar la clasificación ahora mismo. Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, con positividad, los resultados nos ayudan a mantener la positividad y a seguir adelante con nuestro trabajo".

Reacción a la mala racha: "Hay momentos en que el equipo puede atravesar dificultades, pero la fortaleza de un equipo reside en su capacidad de recuperación ante los momentos difíciles. Tenemos esta fortaleza y la hemos demostrado y no hay nada más importante que eso".

Pase de Yeremay: "Primero de todo le dije gracias por el balón. Sé que Yeremay es un jugador que puede hacer de todo, creo que tenemos una buena relación en la banda, y estoy muy contento por ello, también fuera del campo. Eso para mí es lo más importante, tener una buena relación como persona".

Sensación tras el gol: "Para un defensa, sin duda es el momento más intenso. Mi intención siempre es ayudar al equipo cuando puedo, estoy muy contento, sobre todo con el resultado que hemos conseguido, pero para un defensa, es un poco diferente que para un delantero".

Minutos finales en Córdoba: "Creo que es normal cuando estás ganando en los últimos minutos que el otro equipo haga de todo para marcar. El defensor va en el ataque... Lo importante para un equipo es saber sufrir y lo hacemos muy bien. La segunda mitad hasta el 3-1 fue perfecto para nosotros".

Quagliata, una batalla en el corazón y un golazo para reivindicar su importancia Más información

Seguir líderes: "Sin duda, hemos trabajado duro para mantener esa posición, pero ahora no es importante mirar la clasificación, es importante trabajar como lo estamos haciendo, jugar el partido como lo estamos haciendo, con la misma concentración y con la misma garra para sumar los tres puntos".

Celebración del gol: "No la pienso para nada. Es adrenalina que te sale. Me gustó mucho los compañeros del banquillo, estar todos juntos como una familia. La reacción del banquillo, todos juntos, eso es lo más importante para un equipo".