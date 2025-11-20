Diego Villares, para todo y para todos

Diego Villares, protegiendo el balón ante Zidane Fernando Fernández

Diego Villares para todo. Diego Villares para todos. Los años pasan, los titulares del banquillo deportivista se suceden pero el capitán continúa en el verde un partido tras otro. El centrocampista de Vilalba afronta esta temporada su sexto curso en el primer equipo del Deportivo, en la que es uno de los cinco futbolistas del equipo que acumula pleno de titularidades en liga.

Villares ha jugado de inicio los 14 partidos que el Dépor ha disputado en la competición de la regularidad, esa que comanda gracias a un trabajo colectivo en el que ‘Villi’ es, como suele ser habitual, protagonista. Lo demostró una vez más el pasado domingo en el Nuevo Arcángel. En Córdoba arrancó asumiendo un rol de generador de espacios ofensivos a la derecha de su fiel compañero José Ángel —con el que se ha vuelto a reencontrar de nuevo para reeditar la pareja del ascenso—, pero acabó siendo el taponador de los ataques locales en el perfil zurdo deportivista.

Ahí, en la banda izquierda como escudero de Quagliata, Villares asumió su enésimo papel diferente esta temporada. Porque una cosa es jugar siempre como centrocampista, algo que no ha dejado de hacer esta temporada. Y otra relativamente diferente son las funciones que se le asignan.

El ‘8’ blanquiazul ya ha debido adaptarse a ser pivote posicional, bien con un compañero al lado, bien como único mediocentro en la base, con Mario Soriano y Luismi Cruz por delante. También ha tenido que actuar como el futbolista encargado de estirar al equipo en profundidad en el carril intermedio derecho, prácticamente de segundo punta con balón. Asimismo, en Ipurua jugó durante un buen trecho de la primera mitad como tercer central para minimizar la amenaza del Eibar por dentro con su doble mediapunta.

Otro nuevo papel

Pero el pasado domingo, sumó un nuevo registro como ayudante del lateral izquierdo y futbolista capaz de hacer progresar al equipo por ese carril a partir de su capacidades físicas para repetir esfuerzos y su habilidad en la conducción. A base de piernas y visión de juego, Villares asistió a Mario Soriano para que sentenciase, pero el madrileño no culminó la acción.

Previamente, el lucense ya se había hartado de proteger una y otra vez la banda zurda del Dépor, por la que el Córdoba había percutido de manera constante en la primera mitad a partir del trinomio conformado por el centrocampista Dani Requena, el lateral Carlos Isaac y el extremo Cristian Carracedo.

No sucedió lo mismo en cuanto Hidalgo reubicó a su navaja suiza en ese perfil. Bien para emparejarse con el lateral extremeño, bien para frenar los ‘cortes’ del centrocampista fichado del Villarreal. De hecho, en una de las pocas ocasiones en las que no se midió a Isaac, el defensor logró superar en carrera a Soriano, recibir el pase filtrado de Carracedo y poner un venenoso balón al área que acabó derivando en el gol del empate, propiciado por un rebote en Lucas Noubi.

El trabajo de Villares volvió a ser, de nuevo, tan invisible como decisivo. El centrocampista apenas tiene peso en el juego ofensivo del equipo de manera directa, pues el balón no pasa demasiado por él. Esta temporada promedia 36,21 pases por cada 90 minutos de juego, según Wyscout. Son prácticamente cuatro menos que el pasado curso, lo que evidencia esa disminución en la participación en la circulación de balón, a la que no ayuda la pobre calidad de la posesión del Deportivo en los partidos.

Pero es que además, en el Arcángel, completó su tercer partido con menos pases intentados y acertados. Firmó 19 buenos de los 23 que trató de ejecutar. Poco enfocado a ofrecer soluciones en salida de balón, Diego estuvo más pendiente de moverse adecuadamente sin pelota. Bien para habilitar líneas de pase hacia otros compañeros, bien para ejercer como encargado de recoger los segundos balones en caso de rechace del rival al juego directo que propuso el Dépor.

A cambio de su escaso protagonismo sin balón, el capitán deportivista fue clave en el trabajo defensivo. No en la primera parte, pero sí en una segunda en la que se agigantó para acabar certificando 6 interceptaciones —promedia 3,61—. Y es que Villares firmó su mejor porcentaje de duelos ganados esta temporada, pues venció en 14 de las 17 veces que Wyscout recontó que el balón estuvo en disputa con él como uno de los protagonistas. Es decir, un 82% éxito.

Indiscutible

En Córdoba, Villares concretó su séptimo partido completo en liga. Así, aunque ha sido sustituido en la mitad de los duelos, el vilalbés ha empezado todos, un hecho que demuestra la confianza que Antonio Hidalgo tiene en su capitán y que apunta a ir en aumento, pues Diego ha jugado los tres últimos partidos de manera completa.

De este modo, el centrocampista suma ya 1.131 minutos —sin contar tiempos añadidos— en partidos oficiales este curso. La cifra supone que ha estado presente en el 89,8% del tiempo que ha competido el Dépor en liga. La cifra baja al 83,8% si se tiene en cuenta el duelo de Copa del Rey en Castro-Urdiales, donde ‘Villi’ descansó, al igual que otros indispensables.

Con este alto porcentaje de participación, Villares sigue batiendo récords y realzando su constante disponibilidad. Ya no solo es que haya sido importante para Rubén de la Barrera, Borja Jiménez, Óscar Cano, Imanol Idiakez, Óscar Gilsanz y, ahora, Antonio Hidalgo. Es que lo ha sido porque apenas ha estado de baja.

Desde que el vilalbés ascendió al primer equipo, el Deportivo ha jugado 195 partidos oficiales. En 180 ha participado ya Villares, que ha sido titular en 161 y acumula 14.261 minutos: el 83% del total. Una barbaridad de un tipo que vale para todo y está para todos.