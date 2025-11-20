Cinco certezas y cinco dudas del Dépor en el primer tercio de la Hypermotion

Mella, besando a Yeremay para consolarle tras un error en un partido Quintana

Llegó el ecuador de noviembre y con él se consumió el primer tercio del ‘maratón’ de la Hypermotion. A esta gran posta inicial llega el Deportivo en idílica situación en cuanto a los números, pues la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo comanda el amplio pelotón de 22 equipos. Lo hace con matices, pues el equipo deportivista lleva de la mano a Racing de Santander y Las Palmas. El trío mira de reojo al Almería, a quien su segunda parte pendiente en Ceuta podría elevar al liderato.

Pero más allá de estas pequeñas visicitudes, lo cierto es que el Dépor manda. Y lo hace con una proyección de puntos que, de mantenerse hasta el final de la carrera, le garantizaría, como mínimo, pelear por el deseado -y ya verbalizado- ascenso a Primera entre mayo y junio.

El conjunto herculino (co)lidera la tabla, amparado en varias certezas competitivas que le han conducido a esta prometedora situación. Aunque no todo brilla entorno al conjunto deportivista, sobre el que se ciernen también ciertas dudas que debe despejar para terminar de optimizar su rendimiento.

Las certezas

1. El equilibrio. El Dépor de Antonio Hidalgo es, por encima de todo, equilibrio. La palabra figura subrayada en el vocabulario del técnico catalán y, lo cierto, es que el equipo ha alcanzado dicha condición en este primer tercio de competición. El conjunto herculino no es un bloque extraordinario en el ámbito ofensivo, pero sabe golpear. Y aunque quizá no disfruta demasiado defendiendo cerca de su área, sí ha sido solvente cuando ha podido empujar hacia delante.

Sea de una manera u otra, el Deportivo está logrando minimizar el impacto de los rivales sobre la portería de Germán Parreño. Así lo demuestran sus 5 porterías a cero en 14 encuentros y, si sobre todo, sus 13 tantos en contra.

El conjunto coruñés es el sexto mejor equipo en defensa con estos datos, pero lo complementa con su segundo puesto en números ofensivos. En lo que va de liga, el Deportivo solo se ha quedado sin marcar contra el Bugos (0-0) y en Málaga (3-0). Acumula 27 tantos, una cifra solo superada por los 31 del Racing. Pero es que además, es el segundo que más goles esperados ha producido (22,80). No remata como el que más, pero sus ocasiones son claras y tiene pegada.

De esta forma, sus rendimientos en defensa y en ataque se cruzan para consolidar al cuadro deportivista como el equipo con mejor diferencia de goles. Con diferencia. El Dépor maneja un +14 y es seguido de lejos por el Burgos (+9) y Racing, Las Palmas y Almería (+8). Equilibrio.

2. La regularidad. El Deportivo de este inicio de temporada se ha caracterizado por sumar de manera regular. En los malos partidos, no pierde o al menos compite. En los buenos, gana. Incluso en el contundente 3-0 que el Málaga le acabó endosando en La Rosaleda tuvo opciones de sacar algo positivo el equipo herculino. También una semana después en Santander, pese a ser inferior. Algo parecido sucedió en el duelo en casa contra el Valladolid o este último fin de semana contra el Córdoba. El conjunto coruñés fue inferior a sus rivales, pero acabó rascando un punto frente al enemigo pucelano y salió del Arcángel con los tres en el bote.

La escuadra coruñesa está logrando sostenerse en los partidos e incluso sacar resultados positivos en los peores momentos. De hecho, tan solo acumula 2 derrotas en lo que va de liga, las mismas que Las Palmas y Almería. Y eso que tuvo un duro bache en un pobre octubre en el que no logró ganar. No venció, pero más allá de esos dos partidos perdidos fue capaz de sumar 3 empates en la compleja visita a Ipurua y contra dos rivales directos como Almería y Valladolid.

“Esto va de sumar”, resume Antonio Hidalgo cada vez que su equipo no logra ganar pero consigue no perder. Y es tal cual. El Deportivo ha logrado ser un equipo muy regular, capaz de encadenar buenas rachas como los seis partidos iniciales sin perder o las tres victorias consecutivas actuales, pero también con habilidad para no hincar la rodilla en los peores momentos.

3. Riazor ya infunde respeto. De haber jugado exclusivamente como local, el Deportivo habría descendido el pasado curso. El conjunto herculino fue incapaz de encontrar la regularidad en casa, donde únicamente sumó 26 puntos en 21 encuentros. Hasta 8 rivales lograron sacar el triunfo del estadio a orillas del Atlántico. Los partidos en los que ejercía de anfitrión fueron el lunar del equipo en su regreso al fútbol profesional, pero la tendencia ha cambiado de manera evidente esta temporada.

Riazor, que siempre ha respondido a nivel de ambiente, ahora también es el fortín del Dépor. Del estadio coruñés nadie ha sido capaz de sacar el triunfo en los 6 partidos disputados hasta la fecha. De hecho, tan solo dos equipos han logrado anotar en casa del Deportivo. Fueron el Almería y el Valladolid, ambos en la primera mitad y a balón parado. Estos dos equipos se llevaron un empate, como el Burgos, que igualó 0-0.

De este modo, el conjunto de Hidalgo es el que menos goles ha recibido como local y el único, junto a Eibar y Real B, que no ha perdido. En sus tres triunfos contra Sporting, Huesca y Cultural, el parcial es de 8-0. Contando los tres empates, de 10-2. Riazor ya infunde, de nuevo, respeto.

4. El empaste de ‘Los Cuatro Fantásticos’. El verano trajo para el Deportivo la continuidad de sus tres grandes perlas, pero también la llegada de un cuarto elemento con el que potenciar una segunda línea de ataque ya sobresaliente. Luismi Cruz se sumó al trío Mella-Soriano-Yeremay. La idea del club era aumentar la competencia interna y dotar al técnico de más recursos, con la experiencia del pasado curso como evidencia de la necesidad de invertir en recambios.

A Hidalgo se le abría una disyuntiva: ¿invertir en juntar a los cuatro o apostar por guardarse un as en la manga? No dio chance el técnico en pretemporada, en la que ni siquiera probó un solo segundo en partidos amistosos al cuarteto. Tampoco en los primeros partidos de liga. Daba igual. La cosa funcionaba. Y, además, Mella partía más pronto que tarde hacia el Mundial sub-20.

Sin embargo, en la salida contra el Mirandés, el técnico aprovechó las bajas para mezclar por primera vez desde el inicio a los ‘Cuatro Fantásticos’. La fórmula resultó no solo ganadora, sino deslumbrante. El Deportivo firmó una gran primera parte y, ya con otras piezas, acabó goleando.

La goleada se repitió una semana después frente al Huesca, la penúltima vez que el técnico apostó de inicio por el Mella-Soriano-Cruz-Yeremay, aprovechando la posibilidad de colocar al teense como carrilero derecho y reubicar al andaluz en el centro del campo.

Precisamente de los pies de varios de estos ‘fantásticos’ han surgido alguna de las grandes sinfonías colectivas de un Deportivo que ya ha certificado varios golazos colectivos para el recuerdo, en una muestra de la capacidad que tiene el equipo para ser combinativo una vez se asienta en campo contrario.

5. Y de repente, Germán Parreño. La salida de Helton Leite a pocos días de que arrancase oficialmente la temporada abría un foco de duda sobre el Deportivo. El equipo perdía a uno de sus mejores jugadores el pasado curso. No solo debía el club acertar con su sustituto, sino que también era fundamental que Germán Parreño resolviese bien la papeleta. Al menos, en los primeros partidos.

Y así ha sido. A pesar de que el cancerbero dejó dudas en los últimos partidos del pasado curso -no le ayudó su larga inactividad-, en los 14 encuentros que ha disputado hasta la fecha ha ofrecido una sensación de absoluta solvencia. Sin intervenciones milagrosas, pero con paradas decisivas prácticamente en cada partido.

El cancerbero ilicitano maneja, a estas alturas, el mejor porcentaje de paradas de la liga. Detiene el 79,4% de los remates. Además, promedia 3,6 intervenciones por partido, las mismas que el líder en esta faceta, Rubén Yáñez. Parreño está en la lucha por el ‘Zamora’ y eso garantiza acabar peleando por el ascenso. Germán ha resuelto la incógnita.

Las dudas

1. Los duelos contra los de arriba. Hasta el pasado domingo, el Deportivo no había sido capaz de vencer a rivales que han llegado a este primer tercio en la zona alta de la clasificación. Cero puntos contra el Racing, uno contra el Almería, el Burgos y el Valladolid. El cuadro herculino sí fue capaz de derrotar a Sporting o Huesca, equipos que llegaban a Riazor situados en la zona alta. Pero en el ambiente flotaba la sensación de las dudas contra ‘iguales’.

Quizá esas dudas no las solventó el pasado domingo en el Arcángel el Dépor. Pero el conjunto herculino logró derrotar a un equipo en gran dinámica en una de las salidas más complicadas del año.

2. El puesto de delantero. Zakaria Eddahchouri es el segundo máximo goleador de la liga y uno de los futbolistas que mejor optimiza sus minutos. El ariete neerlandés suma unos números más que notables a estas alturas, con 7 dianas a las que sumar sus 3 asistencias. Pero dichos registros se acumulan en encuentros concretos y, en muchos casos, con el viento a favor. Un ejemplo evidente son sus dianas, ya que solo una -la primera contra la Cultural- ha servido para que el Dépor rompiese un marcador de igualdad.

Aún así, Zaka es la cara de una posición que tiene en su cruz a Samuele Mulattieri. El italiano empezó sumando de cara a puerta y también mucho más fuera del área que su competencia. Sin embargo, ha ido apagándose. Todavía aporta más que el ex del Telstar en el juego, pero su falta de continuidad y su evidente pérdida de confianza le están haciendo bajar el rendimiento en todas las facetas.

Con Stoichkov como parche de emergencia y Bil Nsongo todavía sin debutar -ni siquiera en Copa-, Antonio Hidalgo no dispone de demasiadas soluciones en un puesto clave para aspirar a todo.

3. La inestabilidad de Yeremay. Tiene arrebatos del genio que es. Pero Yeremay Hernández no ha rendido al nivel esperado en este primer tercio de competición. Más allá de sus impresionantes y desequilibrantes ‘highlights’, el canterano deportivista no pasa por su mejor momento.

Lo reconoció el propio futbolista canario, a quien el ruido en torno a su figura que se generó el pasado verano -y que lleva persiguiéndole más de un año- no le está ayudando a centrarse. Con una responsabilidad excesiva autoimpuesta sobre sus hombros cuando aún no ha cumplido ni los 23 años por su condición de líder de un club de Segunda pero también gigante, el ‘10’ del Dépor apenas está disfrutando en el campo. Y esta condición de diversión resulta imprescindible para poder sacar su mejor fútbol. No solo a cuentagotas.

Córdoba fue el mejor ejemplo de su temporada: errático en el juego e incómodo en el campo, pero determinante con un gol que puso a prueba sus nervios de acero y dos asistencias. Ayudarle para que encuentre la estabilidad y tranquilidad es un reto para el Dépor, que sabe que si consigue que su estrella se olvide de todo lo que no tiene que ver con jugar al balón lo mejor que sabe, tendrá muchísimo ganado.

4. Los defensas por número… y nivel. El club planificó en verano apostando por una línea defensiva corta de efectivos a cambio de hacer valer la polivalencia de las piezas y dejar un espacio para Samu Fernández u otros canteranos. Ninguna de las jóvenes promesas fabrilistas se ha estrenado todavía en liga, mientras que la capacidad multiusos de algunos futbolistas no ha logrado tapar las deficiencias en cuanto a número, incrementadas tras la grave lesión de Ximo Navarro y la baja larga de Escudero.

El Deportivo tiene previsto fichar a un lateral derecho en invierno. Dicha incorporación aliviará la situación en cuanto a número, pero no supondrá una mejora inmediata del nivel de algunos de los futbolistas que componen esa línea defensiva. Falta un perfil de jerarca en el centro de la zaga, más allá de un Loureiro que no es central por naturaleza. No son eso Arnau Comas ni Dani Barcia, los compañeros más habituales del cercedense en la zona nuclear de la retaguardia. Ambos han dejado, por el momento, síntomas de irregularidad.

5. Las dudas en el juego. El evidente equilibrio del equipo no está reñido con las dudas en torno al juego. El Deportivo comenzó siendo un equipo capaz de ser agresivo en defensa desde atrás hacia delante. No presionaba con sus primeras líneas, pero condicionaba al rival para, entonces, apretarle.

Sin embargo, ha ido sumando dudas en torno al plan sin balón conforme los equipos han ido descifrándole y planteándole nuevos retos. A mayores, a pesar de que la dinámica de los partidos provoca que esté siendo muy habitual que acabe hundido protegiendo el área, el conjunto herculino no disfruta defendiendo tan abajo.

Mientras, en ataque, el cuadro deportivista también ofrece incógnitas. No en cuanto a su pegada ni a su capacidad para generar en base al talento, sino en torno a su idea. El Dépor está lejos de ser el equipo fluido que por momentos pareció durante los albores de la temporada. Aunque nunca ha sido un equipo con una pulida salida de balón que arriesgase ante rivales que presionasen, ahora ha perdido incluso la seguridad y la paciencia para construir en zonas más altas.

Sin recursos para el juego directo, el cuadro deportivista vive todavía en una cierta indefinición. Lógica teniendo en cuenta las dudas que le generó el mal octubre y los pocos meses que lleva trabajando con Hidalgo, pero también preocupante al estar lejos de una versión optimizada que ya sí ha sido capaz de mostrar.