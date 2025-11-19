Una actuación de videojuego: la espectacular carta de Yeremay en el equipo de la semana de FC26 tras su partido en Córdoba

Yeremay Hernández, celebrando el gol de Córdoba junto a su carta del FC26

Mucho se ha hablado del triunfo del Deportivo en Córdoba y especialmente de la actuación de Yeremay Hernández. Sin ser un encuentro brillante, sobre todo en lo que se refiere a continuidad, el canario fue de nuevo decisivo en una victoria blanquiazul dando dos pases de gol y marcando de penalti a lo Panenka. El reconocimiento por este logro le ha llegado como siempre desde la parroquia deportivista, desde Portugal, donde siguen con lupa todo lo que hace, y en esta ocasión también desde el videojuego más popular de fútbol: el FC26.

El famoso título de EA Sports premia cada semana las mejores actuaciones de futbolistas de todo el planeta con cartas especiales que mejoran los atributos de los jugadores. Es el conocido como Team Of The Week (TOTW), del que después de lo visto en el Arcángel, formará parte Yeremay Hernández.

El '10' partió ya de inicio de temporada como la mejor carta del Dépor. Es, de hecho, la única de oro (media de 76) en una plantilla donde predominan los jugadores de plata (hasta 74 de media). Su partido del domingo le ha servido para irse hasta una media de 86, con atributos disparados en lo que se refiere a ritmo (92), disparo (83), pase (83) y regate (89). Otra novedad en esta carta es la posición del canario. En su forma de oro puede jugar en las dos bandas, mientras que con su carta TOTW tendrá la posibilidad de hacerlo como delantero.

Comparación entre las dos cartas de Yeremay en FC26

Este miércoles a las 19.00 horas el FC26 hará oficial su equipo de la semana y será cuando se confirme lo filtrado por diferentes cuentas de redes sociales, que adelantan con fiabilidad el contenido del videojuego a diario. Será ese el momento también en el que se descubra si Yeremay es premiado también con algún 'Playstyle+', características reservadas a futbolistas que destacan a nivel élite en remate, pase, control de balón, físico o defensa.

🚨TOTW 10 OFFICIAL CARDS🚨



OFFICIAL STATS ✅ pic.twitter.com/3SrE5s5A62 — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 18, 2025

Yeremay, segundo TOTW tras Eddahchouri

No es nada sencillo que un jugador consiga cartas del TOTW estando en equipos que no son de las máximas categorías de su país. Pero FC26 reserva siempre espacio para este tipo de actuaciones de las que el Dépor puede presumir este año haber tenido ya dos.

Además de la de Yeremay, esperada para esta tarde, el cuadro blanquiazul ya colocó un jugador en el equipo de la semana del videojuego después de la goleada al Mirandés. Zakaria Eddahchouri, con un hat-trick, se ganó su sitio en el TOTW con una carta que elevó todas sus estadísticas como premio al acierto en Mendizorroza.