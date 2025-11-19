Óscar Cano da instrucciones en la banda a Rubén Díez durante el partido del Dépor ante el Mérida del curso 2022-23 Mónica Arcay

Óscar Cano no completó ni una temporada en el Deportivo pero dejó casi siempre titulares en sala de prensa. El técnico granadino, ahora entrenador del Zamora de Primera Federación, dirigió al cuadro blanquiazul durante 29 jornadas en la campaña 2022-23 en esa categoría. Esa temporada coincidió con Rubén Díez, ahora en el Ceuta, rival este domingo del equipo deportivista y este fue uno de los pilares de Cano en su época con los herculinos.

Precisamente refiriéndose a él, el preparador andaluz dejó una de sus declaraciones más recordadas en sala de prensa. “En el fútbol cada uno se manifiesta con aquello que lo define. Y a Rubén lo define su capacidad intelectual. Le falta el físico. Si no, no podríamos disfrutar de él. Si a Rubén Díez le dan el físico medio de un jugador de fútbol, está en Catar hoy en día o habría que fusilar a Luis Enrique por no habérselo llevado. Es un jugador que tiene una categoría futbolística muy por encima de lo que es la media”, comentaba en una comparecencia de prensa en diciembre de 2022. Ese fin de semana el Deportivo cerraba el año ante el cuadro caballa, al que se imponía por 1-2, con tantos de Diego Villares y de Alberto Quiles.

De la mano del técnico Díez compitió un total de 34 partidos, 29 de ellos saliendo de inicio. Fue el séptimo jugador con más minutos, con un total de 2.554 y firmó dos goles y cuatro asistencias. Además de deshacerse en elogios hacia el jugador, Cano también lo defendió en un momento de la temporada en la que su rendimiento se puso en entredicho. “Es un jugador tan bueno que se espera mucho de él. Ha sido básico para nosotros en muchos momentos. Es normal, le ocurre a todos lo de tener altibajos. Pero viendo los partidos, no solo en directo, después por televisión, vemos que igual ese descenso de rendimiento no es tan grande. No creo yo que esté tan mal Rubén como se dice o como queremos ver”, comentaba en abril de 2023. El fin de semana anterior a esas declaraciones el Dépor se imponía por la mínima, curiosamente, de nuevo ante el Ceuta. El centrocampista maño era sustituido en el 76 del encuentro para que entrase en su lugar Kuki Zalazar, también en la actualidad en el cuadro ceutí.

Pero la relación entre Díez y Cano venía de atrás, pues ambos habían coincidido ya antes juntos, en la anterior etapa del preparador en el Castellón durante tres cursos, entre 2018 y 2021 en los que vivieron un ascenso a Segunda y un descenso. El centrocampista aragonés creció a su lado, después de salir del Teruel, tras su descenso a Tercera división en la 2018-19.

Diferentes roles

En el Castellón, Díez comenzó jugando como interior y posteriormente se desplazó al doble pivote, ayudando en la salida de balón. Poco a poco fue sumando presencia en ataque y acercándose al área. Fruto de ello, en las dos siguientes campañas, entre 2019 y 2021, rubricó 13 dianas. Mientras que, en el Deportivo ejerció más en la posición de enganche y fue el nexo con hombres de ataque como Mario Soriano y Alberto Quiles. En el Ceuta, Díez, que ya fue fundamental en el ascenso a Segunda, integra ahora una línea en el centro del campo que completan el otro ex del Dépor, Kuki Zalazar y Youness Lachhab, que juega ligeramente más retrasado.

Esto le permite a ambos jugadores poder ejercer en posiciones más ofensivas, donde pueden aportar su mejor versión para el equipo. Díez juega en la actualidad como interior zurdo y Kuki ocupa la derecha. El retorno de ambos a Riazor le aportará cierto picante a un partido en el que se espera un Ceuta sin complejos y que le disputará la pelota al Deportivo. Aunque el maño tuvo más presencia en el equipo coruñés que Zalazar ninguno de los dos terminó ganándose el favor del respetable. Sí que tenía Rubén Díez el de Óscar Cano, que llegó a decir públicamente que podría haber sido internacional con España, si le hubiese acompañado el físico.