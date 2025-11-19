Riazor: el fortín se construye desde la defensa

Quagliata, protegiendo el balón ante un jugador del Huesca Patricia G. Fraga

“Deberíamos tener una solidez de nuevo, que no estaba ocurriendo, analizar comportamientos e ir ajustándolos. Cuando vas perdiendo piezas, tienes que ir ajustándolas con futbolistas de otras características y no es fácil ensamblarlos”. Así se expresaba en la rueda de prensa previa al Deportivo-Cultural el técnico Antonio Hidalgo, al ser preguntado por los aspectos futbolísticos a mejorar de su equipo. El preparador catalán tiene claro que para recuperar las buenas sensaciones, el juego y, por ende, los resultados, el Dépor debe volver a sentirse pétreo.

Esa condición la ha ido perdiendo por el camino el conjunto herculino. Hace no tanto, el Dépor era un bloque al que costaba meterle mano. Pero la dinámica empezó a cambiar. Ausencias, estudio de los rivales, peor juego ofensivo propio y más dificultades para defender. El granítico Deportivo empezaba a sangrar. Sobre todo a domicilio, donde no sabía lo que era mantener su puerta a cero. Pero también como local.

Entonces llegó Zaragoza. Y en el encuentro en el estadio modular, el equipo blanquiazul recuperó parte del armazón extraviado. No fue un encuentro brillante, pero sí el encuentro que el equipo necesitaba. Cerrar por fin la portería lejos de A Coruña y poner fin a una dinámica de cinco encuentros seguidos recibiendo gol. Objetivo conseguido y tres puntos en la buchaca.

El primer paso se dio a orillas del Ebro. Pero ahora, el Deportivo quiere confirmarlo al calor de su hogar. Los pupilos de Antonio Hidalgo aún no han perdido en Riazor, pero tampoco se puede decir que el Dépor haya sido un equipo solvente en su casa. En cinco encuentros, ha empatado (tres) más que ganado (dos), lo que le lleva a arrancar esta decimotercera jornada como el 14º si la clasificación reflejase únicamente los partidos disputados como local.

La estadística tiene trampa, pues nadie ha jugado menos partidos en casa que el Deportivo. El resto de escuadras acumulan seis o incluso siete choques con la condición de locatarios, por lo que un triunfo ante la Cultural Leonesa podría elevar al equipo coruñés hasta la quinta plaza en la tabla de rendimientos en casa.

Encajar es no ganar

Ese es el objetivo del bloque coruñés, que quiere construir un fortín a orillas del Océano Atlántico. Algo que pasa, sin lugar a dudas, por la defensa. Lo avisó Antonio Hidalgo y lo evidencian los datos: si el equipo encaja como local, no gana.

Así sucedió las dos únicas veces que el Dépor ha recibido tanto en A Coruña. Ambas fueron, en sus dos últimos encuentros, en los que Almería y Valladolid lograron dañarle.

De este modo, después de un inicio compuesto por tres partidos en los que el cuadro deportivista mantuvo virgen su portería, el colectivo dirigido por Hidalgo ha tenido que recoger en dos encuentros consecutivos el balón de la meta de Germán Parreño.

El dato ilustra el bajón en cuanto a las sensaciones y el empobrecimiento en lo referente a los marcadores que el equipo ha sufrido en este último mes, pero tiene un reverso. Y es que incluso en esta dinámica adversa el Deportivo ha sido capaz de evitar cualquier tipo de tanto en juego corrido y en las segundas partes. A partir del intermedio, nadie marca en Riazor. En jugada, nadie marca en Riazor.

Así, el Almería se adelantó 0-1, pero en un córner y todavía en el primer acto. Había tiempo para que el equipo blanquiazul reaccionase y así lo hizo. Algo parecido sucedió contra el Valladolid, que superó a los locales en la primera mitad, pero solo logró manifestarlo a través de un penalti. Descanso mediante, el Deportivo mejoró y aunque sus ideas fueron muy escasas, acabó empatando en el tiempo añadido también desde los once metros.

A mayores, la cifra de dos dianas en contra sigue siendo la más baja de la categoría, solo igualada por las del Ceuta (también en cinco encuentros) y Eibar (en seis). Ellos dos y el Dépor conforman el trío más sólido en defensa en casa.

Así quiere el Deportivo que siga siendo, aunque enfrente estará una Cultural que ha marcado el 73,33% de sus 15 goles lejos de casa. De los 11 a domicilio, 6 de ellos llegaron en los segundos tiempos. Es el equipo del Cuco una buena vara para medir la solidez de un Dépor que quiere construir su fortín desde los cimientos