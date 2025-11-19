Luismi Cruz: "No hemos tocado nuestro techo"

Luismi Cruz, atacante del Dépor, durante un partido en Riazor

Luismi Cruz, atacante del Deportivo que el pasado fin de semana volvió a la titularidad en el Nuevo Arcángel tras dos jornadas como suplente, destacó que el equipo todavía no ha “tocado techo” a pesar de ser líder. El zurdo compareció en rueda de prensa para analizar la victoria a domicilio en Córdoba (1-3), el coliderato de Segunda División, el próximo encuentro ante el Ceuta en Riazor y otros aspectos de la actualidad blanquiazul.

Sensaciones tras tres victorias y liderato: “Las sensaciones son muy buenas, estamos trabajando muy bien. Siempre es bonito verse ahí arriba en la clasificación, pero ahora mismo es anecdótico. Hay que seguir trabajando”.

Idas y venidas en el once: “Ya lo dije al principio de temporada, que la competencia es muy sana. Mella y cualquier compañero puede jugar. Lo estamos tomando con mucha naturalidad y es el camino para subir la competencia del equipo”.

Conversación con el entrenador sobre la alternancia en el once: “No ha llegado a comentar nada, pero ya sabemos que somos todos importantes. Cuando salimos al campo lo estamos haciendo bien. Estamos contentos de que todos estén enchufados porque la Liga es larga y los necesitamos a todos”.

Valor de las tres victorias seguidas y el liderato: “Hay que darle el valor de estar en una situación complicada y haberle dado la vuelta. Ahora tenemos que hacernos fuertes en casa. El otro día el equipo demostró que sabe sufrir. Es la línea a seguir. El vestuario lo está tomando con normalidad, sabiendo el trabajo que hay detrás, pero sin volverse loco. Hay que ser continuo en el día a día”.

Ceuta, próximo rival y posibilidad de encadenar cuatro seguidas: “Sería perfecto encadenar cuatro seguidas después de la racha tan mala que tuvimos. El equipo sabe estar unido y fuerte, es uno de nuestros puntos fuertes. Sabemos que tienen buenos jugadores, que están bien trabajados. Hay que mentalizarse en lo que hacemos nosotros en el día a día y mirarnos a nosotros”.

Horario del partido ante el Ceuta: “No suena bien, pero el horario es igual para los dos equipos. No es excusa. Hay que prestarle la máxima atención. La comida sí cambia. Cada uno elige lo que mejor vea. Yo seguramente desayunaré fuerte y listo, a jugar”.

Sensaciones individuales: “En el campo me encuentro muy bien. Las sensaciones son muy buenas. Rodeado de jugadores así, uno mejora. Estoy contento de ayudar defensivamente. Intento aportar ofensiva y defensivamente”.

Adaptación a la ciudad: “Mi adaptación desde el primer día fue muy buena. El grupo es muy sano y eso te hace estar a gusto, es muy importante. Las sensaciones en Riazor son muy buenas”.

Líder sin regularidad en el juego: “Estar líder es positivo. Tampoco hemos tocado nuestro techo. El equipo tiene mucho margen de mejora, trabajamos para ello”.

¿Cómo es jugar con Lucas Noubi? “Lucas es muy buen jugador, es un avión. Ya estamos viendo las cualidades que tiene, es muy fuerte defensivamente. No venía de jugar y ahora hay que apoyarle, hay que cuidarle y estar con él para que pueda dar su mejor versión”.