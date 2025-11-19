El Dépor, un líder equilibrado

Loureiro, Villares y Luismi Cruz, durante un partido del Dépor en Riazor Quintana

El Deportivo mira la clasificación desde arriba gracias a una mezcla de eficacia ofensiva y estabilidad defensiva que ningún otro equipo de la zona alta puede igualar. No es el que más marca ni el que menos recibe, pero está en la parte alta en ambas categorías y eso le permite firmar la mejor diferencia de goles del campeonato. Sus 27 tantos a favor lo colocan como el segundo mejor ataque y sus trece en contra lo sitúan entre las seis mejores defensas, un equilibrio que explica por qué compite con fiabilidad cada semana, aunque no siempre domine a su rival. Cada gol que anota tiene más valor porque va acompañado de una protección sólida de su portería y cada partido finalizado sin encajar multiplica el rendimiento de sus aciertos en ataque. Esa combinación lo lleva a un +14 de diferencia de goles, la explicación de su liderato, tanto por el criterio de desempate con los otros dos colíderes (Racing de Santander y Las Palmas) como por lo que refleja de una forma más global.

El contraste con sus rivales directos es evidente. El Racing de Santander es el ejemplo más claro de talento desbordado en una dirección y desajuste en la otra. El cuadro dirigido por José Alberto marca más que nadie, 31 goles, gracias al veneno de Iñigo Vicente, Andrés Martín, Jéremy Arévalo, Asier Villalibre o Peio Canales. Pero también concede demasiado. Con 23 tantos encajados es, dentro de los equipos punteros, el que más sufre atrás. De hecho, solo el colista, el Zaragoza, encaja más (24) en la Liga Hypermotion. Esa dualidad se refleja en su diferencia de goles, un +8 que queda lejos del equilibrio mostrado por el Deportivo. El Racing tiene talento para golpearte tres o cuatro veces en un partido, pero también suele exponerse de forma habitual. Su energía ofensiva es lo que lo sostiene entre los mejores.

Las Palmas, el otro colíder, se mueve en el extremo opuesto. Su defensa es un muro, solo ocho goles recibidos, una cifra que resiste cualquier comparación. Por eso el portero croata Dinko Horkas es el actual Zamora de la categoría, con un coeficiente de 0,57 goles por partido. La estructura defensiva montada por Luis García Fernández, con hombres a un gran nivel como el central Sergio Barcia, es el principal aval del conjunto canario. Sin embargo, esa solidez tiene una contrapartida evidente. Las Palmas apenas ha marcado 16 tantos y, por lo tanto, es el undécimo equipo en este apartado. Con esa producción ofensiva, cada partido se convierte en un ejercicio de cálculo, en un intento constante de rentabilizar el acierto de cara a puerta. El resultado es otro +8 en diferencia de goles, como el Racing, pero con los papeles intercambiados. Mucho orden, pero poco filo.

El Burgos, cuarto clasificado, se sitúa a medio camino y en un plano más parecido al del Dépor. Su campaña combina una defensa seria con un ataque que responde con regularidad, aunque sin las cifras del Dépor ni del Racing. El conjunto de Luis Miguel Ramis ha anotado 21 goles, siendo el quinto de Segunda en este apartado, y ha recibido doce, que lo deja como el segundo en la faceta defensiva, empatado con Valladolid, Leganés y Cádiz. Esto le permite contar con un +9 en la diferencia de goles, la segunda mejor cifra de la Liga solo por detrás del +14 del Dépor. El Burgos compite bien y sabe moverse en márgenes estrechos, algo que le permite sumar con constancia.

El Almería, quinto, presenta otra versión del desequilibrio ofensivo, aunque tiene un partido menos por la suspensión del duelo ante el Ceuta en el descanso, con un 1-1 en el marcador que todavía no puede ser contabilizado. Sus 26 goles lo sitúan muy cerca del Dépor en producción ofensiva, lo que confirma la capacidad de los Adri Embarba, Sergio Arribas, Leo Baptistao y compañía para generar peligro y golpear. El problema aparece, por el momento, en su propia área. Los 18 tantos encajados provocan que sea el noveno equipo menos goleado. Y su diferencia de goles, un +8, repite el patrón del Racing y Las Palmas, con un desequilibrio entre el ataque y la defensa.

En este contexto, el Dépor no sobresale por extremos. Mientras unos viven del gol y otros de la resistencia, el líder combina ambas facetas con cierto equilibrio.