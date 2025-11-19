El 36,6% que invita al Dépor a creer

Los jugadores del Dépor se abrazan durante el duelo con la Cultural German Barreiros

El Deportivo llega al primer tercio del campeonato de Segunda División en la cima y, por mucho que uno quiera evitarlo, esta foto siempre invita a girar la cabeza. El equipo de Antonio Hidalgo mira la clasificación desde arriba gracias a su mejor diferencia de goles (+14) respecto a los otros dos colíderes, Racing de Santander (+8) y Las Palmas (+8). Y es inevitable que sobrevuele una pregunta de fondo: ¿Qué significa estar en ascenso directo cuando ya ha pasado un tercio de Liga?

Desde que se instauró el playoff en 2010-11, la categoría cambió sus reglas y modificó la tendencia de las puntuaciones, sobre todo en los equipos de media tabla que antes se quedaban pronto sin objetivos. Desde entonces, ¿cuántos equipos que estaban en ascenso directo en la jornada 14 acabaron cumpliendo? ¿Cuántos se mantuvieron en la franja que va del tercero al sexto? ¿Cuántos consiguieron escapar del descenso o quedaron atrapados?

El ascenso directo es la zona más inestable. De 30 equipos, once aguantaron la posición hasta el final. Es decir, algo más de un tercio (36,6%). No es poco, pero tampoco es garantía de nada. Y aun así, la historia tiene detalles que ayudan a poner contexto. La primera temporada del nuevo formato, la 2010-11, fue la única en la que los dos primeros no se movieron: Betis y Rayo empezaron arriba y acabaron arriba. Fue una excepción. Lo normal es que sobreviva uno o, como sucedió en cuatro de las últimas quince campañas, ninguno. Sin ir más lejos, al Racing de Santander le pasó en la pasada temporada y al Sporting en la 2023-24. Y, por ejemplo, al Alcorcón le ocurrió en la 2018-19, líder en noviembre y fuera de todo en mayo. No siempre basta con arrancar bien.

El Dépor solo aparece en positivo en esta zona una vez, en la 2013-14. Era segundo tras el Recreativo de Huelva tras pasar la jornada 14 y terminó igual, aunque detrás del Eibar. Y poco más. No hubo más temporadas en las que el equipo blanquiazul llegase al primer tercio tan bien colocado. Por eso este el Dépor de Antonio Hidalgo tratará de emular la continuidad de aquel Dépor de Fernando Vázquez, que superó muchas dificultades en una temporada algo surrealista.

Menos movimiento en el playoff

En la zona de playoff, el comportamiento se mueve un poco menos. Aquí se quedan 23 de los 60 equipos que llegaron al primer tercio de Liga entre el tercero y el sexto. Un 38,3%. Si uno mira la franja completa descubre que nunca repitieron los cuatro de noviembre ni tampoco tres. Lo habitual es que sean dos, que haya una especie de ligera continuidad en medio de los cambios. Ocurrió en ocho de las últimas quince campañas. En cinco se mantuvo solo uno. Y hubo una temporada, precisamente la citada la 2013-14, en la que no quedó ninguno. La franja intermedia siempre se mueve, pero nunca se deshace del todo.

El Dépor también aparece en los precedentes de esta parte del mapa. Fue en la 2018-19, cuando marchaba cuarto tras catorce jornadas y llegó al playoff 'in extremis'. Eso sí, el equipo blanquiazul, entrenado primero por Natxo González y en el tramo final por Martí, no consiguió el ascenso al caer dolorosamente en la vuelta de la final de la promoción ante el Mallorca por 3-0.

La dificultad de salir del pozo

La mala noticia llega para los equipos que están situados actualmente en descenso: Granada, Huesca, Mirandés y Zaragoza. La zona baja es la más tozuda, la que menos cambio sufre. De 60 equipos, 31 acabaron donde estaban tras el primer tercio. Más de la mitad, el 51,6%. Lo que cae pronto, cuesta levantarlo. Hasta en cinco campañas tres equipos repitieron entre los cuatro últimos. Ocurrió en la 2010-11, en la 2018-19, en la 2019-20, en la 2021-22 y, sin ir más lejos, el pasado curso en la 2024-25, con Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena sin poder escapar del pozo. No hubo ningún año en el que los cuatro escapasen ni ninguno en el que se salvasen los cuatro. Siempre cae alguno. El Zaragoza, colista, es el que más papeletas tiene, pero Granada, Huesca y Mirandés también están involucrados en esta ruleta rusa que ya está en marcha.

Como ya se pudo ver con el ascenso directo y el playoff, el Dépor también sabe lo que es trasladar lo sucedido en el primer tercio al final de Liga en la zona de descenso. El inicio de la 2019-20 fue tan horrible que llegó como colista a la jornada 14. A pesar de la reacción de la mano de Fernando Vázquez, el equipo blanquiazul se quedó con la miel en los labios en un capítulo final que sonó a ‘”paripé” y que quedó grabado en el imaginario del deportivismo como el caso del ‘Fuenlabrote’.

El Dépor, un líder equilibrado Más información

Por lo tanto, en las últimas quince temporadas, siempre que el Deportivo apareció en uno de estos tres lugares de la clasificación al término del primer tercio de Liga, repitió al finalizar el campeonato. Buena señal para el conjunto de Hidalgo. Aunque también hubo un precedente, en la 2011-12, algo peculiar. Con José Luis Oltra en el banquillo, el Dépor no estaba ni en playoff tras la jornada 14, pero finalmente logró el ascenso con el récord de puntos de Segunda, que todavía sigue vigente.

Y con todo esto en la mano, el primer tercio queda como un espejo raro. Enseña cosas reales, pero también sombras que luego se difuminan. Por eso este Dépor que manda ahora en la clasificación mira el histórico. Sabe que algo más del 30% de los equipos que estaban en ascenso directo en la jornada 14 acabaron subiendo. No es una pista definitiva, pero sí un hilo del que tirar. Un precedente que acompaña sin prometer nada. Lo sucedido tras el primer tercio no te asegura el final, pero te insinúa un camino que otros equipos ya recorrieron antes… y que el Deportivo, por una vez en muchos años, puede volver a imaginar.