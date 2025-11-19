Aficionados del Dépor durante el partido contra el Córdoba en el Nuevo Arcángel Fernando Fernández

El Deportivo comunicó este miércoles que abre el plazo para la prerreserva de entradas de cara al encuentro de la 16ª jornada ante el Albacete, que se disputará el sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas en el Carlos Belmonte. La prerreserva estará activa hasta las 23.59 horas de este sábado 22. Un encuentro en el que se espera que haya de nuevo una amplia representación de hinchada blanquiazul, que demuestra en cada desplazamiento su fidelidad con el equipo, animándolo y apoyándolo en cada partido a domicilio.

El equipo castellano-manchego ha enviado al conjunto herculino un total de 564 entradas, de las cuales el 40% serán gestionadas y vendidas por la Federación de Peñas (225), y el resto a través del club (339).

La directiva del Racing no acudirá al palco de El Plantío en protesta por el alto precio de las entradas Más información

Las localidades tienen un precio de 20 euros, derivado del acuerdo entre ambos clubes y cada socio podrá adquirir un máximo de dos. La gestión de las mismas tendrá que realizarse a través de la web reservas.rcdeportivo.es. No habrá en esta ocasión venta física venta física en la OAD.

En el caso de que hubiese más peticiones de abonados en prerreserva que localidades disponibles, se realizará un sorteo, cuyo resultado se comunicará a los abonados agraciados el domingo 23 de noviembre; y se les notificará la forma de pago y cómo recibir las entradas. Será obligatorio presentar el DNI y el número del abono.