La plantilla del Deportivo se ejercita en Abegondo RCD

El Deportivo sorprendió este lunes con el anuncio del plan de trabajo que hace público en sus redes sociales al confirmar una semana entera de entrenamientos sin descanso hasta el choque contra el Ceuta de este domingo a las 14 horas, que mantiene su fecha. Además, en una de las sesiones, la de este martes, la definición era la de “trabajo complementario”. No se trató de un entrenamiento más, si no que en él se buscó algo más personalizado. Unas tareas que se adaptaban a las circunstancias de cada futbolista y de sus necesidades.

Es decir, hubo espacio para que algunos jugadores llevasen a cabo estiramientos en los grupos musculares que necesitasen, mientras otros pasaron por la zona de agua del Dépor Training Center (donde hay vasos de contraste frío-calor). Además, hubo opción de realizar tratamientos y paso por camilla de fisioterapia. Por último se realizaron también, para los futbolistas que lo pidieron, trabajos de tren superior o inferior o entrenamiento adaptado a las necesidades que cada uno de ellos demandase.

Un día, en cierto modo, de mayor descarga para la plantilla, que a la suma de entrenamientos tiene que añadir la de partidos que van acumulando en sus piernas los futbolistas, después de que se haya cumplido un tercio de la competición liguera.

En lo relativo a la enfermería siguen de baja Ximo Navarro, Sergio Escudero y Daniel Bachmann, aunque este último ya empezó a realizar trabajo sobre el césped la semana pasada. No obstante, ninguno de los tres se espera que puedan volver a jugar hasta el año que viene.

En el caso del lateral derecho sufrió a principios del pasado mes de noviembre una lesión en el tendón proximal de musculatura isquiotibial en su pierna izquierda. Después de varias probaturas, el Dépor parece haber encontrado en Lucas Noubi a un sustituto de garantías en el carril diestro.

En el flanco contrario, el zurdo, Escudero padece desde finales del mes de octubre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Su baja ha supuesto la irrupción con fuerza en el once de Giacomo Quagliata, que el pasado fin de semana marcó en la victoria por 1-3 ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.

La recuperación de ambos defensores avanza a buen ritmo, mientras que un paso por detrás se encuentra la de Bachmann. El portero austríaco, que llegó del Watford como refuerzo tras la salida de Helton Leite, se lesionó a principios del mes de octubre y está en proceso de sanación de una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Aunque aún está en fase de recuperación es una buena noticia que ya realice parte de su entrenamiento en el campo. Este miércoles el Deportivo retomará los entrenamientos normales con una sesión a partir de las 10.30 horas.