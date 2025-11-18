Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

José Ángel y Mulattieri, las otras dos buenas noticias para Hidalgo

El mediocentro jugó su primer partido como titular en esta temporada y el delantero italiano reapareció tras varios encuentros ausente por molestias

Eder Pereira
Eder Pereira
18/11/2025 00:29
Samuele Mulattieri dispara en el Córdoba-Dépor
Samuele Mulattieri dispara en el Córdoba-Dépor
Fernando Fernández

José Ángel Jurado y Samuele Mulattieri se confirmaron en el triunfo en Córdoba (1-3) como otras dos buenas noticias para Antonio Hidalgo. El mediocentro andaluz fue titular por primera vez esta temporada y el delantero italiano reapareció en la segunda mitad tras varios partidos ausente por lesión.

José Ángel dio un paso importante después de superar la pubalgia y los contratiempos que sufrió durante su recuperación. Ocupó el puesto de mediocentro posicional aprovechando las molestias de Gragera, que arrastraba un esguince de tobillo del partido contra la Cultural Leonesa.

José ángel conduce el balón durante el partido contra la Cultural Leonesa

José Ángel aprovecha la adversidad para volver al once del Dépor

Más información

Eso sí, José Ángel debutó como titular esta campaña en uno de los campos menos amables para hacerlo. La presión del Córdoba obliga a pensar rápido y el sevillano no pudo tener una actuación llamativa, aunque tampoco estuvo fuera de sitio. Pasó más desapercibido de lo habitual, pero ayudó a sostener al equipo en los tramos en los que el rival empujó con más insistencia. Hidalgo recupera así una pieza que había sido fija en las dos temporadas anteriores y que amplía las alternativas para la posición, junto a Gragera y, llegado el caso, Charlie Patiño.

La otra noticia positiva fue la reaparición de Mulattieri, que volvió a jugar después de dos convocatorias fuera por unas molestias en un aductor. Esas dolencias le impidieron participar en el 0-2 de Zaragoza y tampoco pudo entrar en la Copa frente al Sámano (1-5). En la anterior jornada ante la Cultural ya había regresado a la lista, aunque Hidalgo prefirió no utilizarlo. En El Arcángel entró en el 79 sustituyendo a Eddahchouri.

Los jugadores del Deportivo saludan a la afición tras el triunfo en Córdoba

El dato que confirma al Dépor como visitante de élite desde el regreso al fútbol profesional

Más información

El italiano no encontró un contexto sencillo. El Córdoba, pese a jugar con diez, siguió atacando y le tocó colaborar en tareas de alivio más que en acciones ofensivas. Apenas pudo aparecer cerca del área rival, pero sumó minutos y ofreció trabajo en un tramo exigente. Hidalgo vuelve a tener a disposición a sus dos delanteros y deberá decidir cómo gestionar la competencia en las próximas jornadas.

Te puede interesar

Yeremay trata de domar el balón durante el Córdoba-Dépor

El impacto sigiloso de Yeremay
Eder Pereira
Raúl Melo, atacante del Arteixo, disputa un balón en el encuentro ante el Alondras

Raúl Melo localiza la llave de los penaltis
Santi Mendoza
Iván Calvo, durante una acción del partido ante el Pol

Iván Calvo (Órdenes) y Rachón (San Tirso), protagonistas de la jornada
Santi Mendoza
El ideal gallego

Una gran milla urbana para homenajear a Andrés Díaz
María Varela