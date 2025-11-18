José Ángel y Mulattieri, las otras dos buenas noticias para Hidalgo

Samuele Mulattieri dispara en el Córdoba-Dépor Fernando Fernández

José Ángel Jurado y Samuele Mulattieri se confirmaron en el triunfo en Córdoba (1-3) como otras dos buenas noticias para Antonio Hidalgo. El mediocentro andaluz fue titular por primera vez esta temporada y el delantero italiano reapareció en la segunda mitad tras varios partidos ausente por lesión.

José Ángel dio un paso importante después de superar la pubalgia y los contratiempos que sufrió durante su recuperación. Ocupó el puesto de mediocentro posicional aprovechando las molestias de Gragera, que arrastraba un esguince de tobillo del partido contra la Cultural Leonesa.

Eso sí, José Ángel debutó como titular esta campaña en uno de los campos menos amables para hacerlo. La presión del Córdoba obliga a pensar rápido y el sevillano no pudo tener una actuación llamativa, aunque tampoco estuvo fuera de sitio. Pasó más desapercibido de lo habitual, pero ayudó a sostener al equipo en los tramos en los que el rival empujó con más insistencia. Hidalgo recupera así una pieza que había sido fija en las dos temporadas anteriores y que amplía las alternativas para la posición, junto a Gragera y, llegado el caso, Charlie Patiño.

La otra noticia positiva fue la reaparición de Mulattieri, que volvió a jugar después de dos convocatorias fuera por unas molestias en un aductor. Esas dolencias le impidieron participar en el 0-2 de Zaragoza y tampoco pudo entrar en la Copa frente al Sámano (1-5). En la anterior jornada ante la Cultural ya había regresado a la lista, aunque Hidalgo prefirió no utilizarlo. En El Arcángel entró en el 79 sustituyendo a Eddahchouri.

El italiano no encontró un contexto sencillo. El Córdoba, pese a jugar con diez, siguió atacando y le tocó colaborar en tareas de alivio más que en acciones ofensivas. Apenas pudo aparecer cerca del área rival, pero sumó minutos y ofreció trabajo en un tramo exigente. Hidalgo vuelve a tener a disposición a sus dos delanteros y deberá decidir cómo gestionar la competencia en las próximas jornadas.