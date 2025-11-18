Germán Parreño se mete en la pelea por un Zamora que suele valer un ascenso a Primera

Germán Parreño se preparar para sacar, tras blocar el balón, durante el Dépor-Valladolid en Riazor Quintana

El Deportivo empieza a encontrar en su solidez defensiva un argumento de futuro. Germán Parreño ha encajado trece goles en las primeras catorce jornadas y el equipo blanquiazul ya aparece como el quinto menos goleado de la categoría. Solo tres rivales han recibido doce tantos y la UD Las Palmas se mantiene como el conjunto más blindado con ocho. La diferencia es corta y abre un horizonte atractivo, ya que si el Dépor sostiene esta línea, puede acercarse a la pelea por ser el equipo menos goleado al final de la temporada. Un objetivo ambicioso que además suele tener premio.

Los precedentes avalan la importancia de ese registro. Desde la instauración del playoff en la temporada 2010-11, la relación entre el Trofeo Zamora y el ascenso es estrecha. En quince temporadas, once equipos que tuvieron al portero menos goleado terminaron en Primera. Es decir, un 73,3%. La tendencia se aprecia desde los años posteriores a la implantación de la promoción en ascensos como los de Jaime Jiménez y el Valladolid en la 2011-12, Manu Herrera y el Elche en la 2012-13, Xabi Irureta y el Eibar en la 2013-14, Iván Cuéllar con el Sporting en la 2014-15, Raúl Fernández y el Levante en la 2016-17 o Rui Silva con el Granada en la 2018-19.

Además, en las últimas campañas el patrón se ha mantenido. Diego López con el Espanyol en la 2020-21, Fernando Martínez con el Almería en la 2021-22, el segundo Zamora de Raúl Fernández, esta vez con el Granada en la 2022-23, Diego Conde con el Leganés en la 2023-24 o Matías Dituro con el Elche en la 2024-25. Todos esos equipos lograron el salto a la élite.

Las excepciones son pocas. Solo cuatro porteros Zamora no acompañaron su galardón con el ascenso en las últimas quince campañas. Andrés Fernández con el Huesca en la 2010-11, Isaac Becerra con el Girona en la 2015-16, Alberto Cifuentes en el Cádiz de la 2017-18 y Munir en el Málaga de la 2019-20.

En una liga tan larga y apretada como la Segunda, cada gol encajado pesa. Mantener números bajos permite sumar con regularidad incluso en partidos igualados. Equipos que protegen bien su área suelen sostener rachas más estables y llegan con más margen al tramo final. El Zamora no asegura un ascenso, pero es el reflejo de un proyecto defensivo fuerte, condición básica para pelear por todo.

El Deportivo no está aún en ese nivel, aunque se mueve en esa dirección. En los últimos tres encuentros solo ha recibido un gol, aunque ha recibido un volumen alto de llegadas. Si la progresión se mantiene, la estadística de Germán Parreño, al que el club valora renovar, puede convertirse en una pieza clave de la temporada. Y los precedentes dicen que los equipos que llegan a mayo como los menos goleados suelen acabar celebrando algo más que un buen registro defensivo.