El Deportivo 'tira' de pegada para mandar

Zakaria Eddahchouri, celebrando un gol en Riazor Quintana

El Deportivo manda en la Liga Hypermotion a base de pegada. Nadie, a excepción de un Racing de Santander con el que comanda la clasificación de Segunda, golpea más y mejor que la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo. El bloque deportivista es el segundo máximo realizador de la competición, con 27 tantos. Pero también se afianza como el segundo equipo que más goles esperados (xG) acumula en este primer tercio de liga, con 22,80.

El combinado blanquiazul arrancó la temporada con un fútbol en el que el juego ofensivo, fluido por momentos y algo más escaso en otros, venía acompañado de acierto de cara a portería rival.

Zakaria Eddahchouri ilustraba mejor que nadie esa tendencia, pues el ariete neerlandés se convirtió en ‘pichichi’ de la categoría a base de sumar efectividad en ‘cuatro ratos’ contados en el césped. Sin embargo, esa efectividad se secó en Eibar, donde el conjunto herculino arrancó una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria en la que, más allá de bajones de juego, tuvo mucho que ver el desacierto de cara a portería contraria.

Pero la tendencia ha vuelto a cambiar. El Dépor recuperó la pegada en Zaragoza, despegó de cara a portería rival contra la Cultural Leonesa y reafirmó su afinada mirilla contra el Córdoba.

Entre los tres partidos, remató 36 veces en situaciones que sumaron en total una probabilidad de gol de 4,76, según el modelo de Opta. Y aunque únicamente 12 disparos fueron a portería, el cuadro herculino ha logrado salir de este trío de encuentros con 8 goles anotados.

De nuevo en el camino

Esta tendencia recuperada en noviembre ha vuelto a colocar al Dépor como un equipo contundente. El bloque de Riazor marca mucho y tiene un acierto comparable al de pocos. Así lo demuestra la diferencia entre goles y goles esperados (+4,2), una métrica muy útil para medir la efectividad de cara a portería. El dato deportivista solo es superado por el que manejan el Racing (+4,90) y el Almería (+5,70).

Además, otro punto positivo para la escuadra de Hidalgo es que dicha efectividad no llega en un contexto de baja producción. Más bien al contrario. Porque aunque hay ocho equipos que rematan más que el Deportivo, la citada cifra de goles esperados demuestra que el conjunto coruñés genera ocasiones de calidad, por mucho que el volumen no sea sobresaliente. De hecho, el Deportivo promedia en cada disparo 0,13 goles esperados -una cifra solo inferior al 0,14 xG por tiro del Burgos-.

Por lo tanto, es lógico que el conjunto coruñés sea el segundo de la categoría, de nuevo por detrás del Racing, que menos remates necesita para marcar gol (marca cada 6,48 disparos). Es decir, logra fabricar ocasiones más claras que el resto.

Así, la capacidad de pegada es uno de los factores que explican el liderato de un Dépor que ha recuperado la dinámica de resultados a través de su acierto ofensivo. La efectividad ha permitido sostener al equipo en los malos momentos, pero ahora también debe servir como impulso para reencontrar la mejor versión futbolística blanquiazul.