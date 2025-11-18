El Deportivo se gana el respeto de los árbitros

El árbitro del Córdoba-Deportivo expulsando a un integrante del banquillo blanquiverde FERNANDO FERNÁNDEZ

En los últimos tiempos, sea por la sobreexposición de los errores o porque la cultura futbolística y social así lo ha propagado, no hay jugador, técnico, equipo o club en el fútbol español que no se haya quejado sobre el trato del colectivo arbitral. Con más o menos tacto. El Deportivo no ha sido una excepción en ese sentido, especialmente durante las temporadas en las que ha vivido fuera del fútbol profesional, cuando cada colegiado que se presentaba en Riazor parecía buscar su momento de gloria en el barro. Demostrar que un ambiente así no le pesaba y terminaba, más a menudo que no, pecando por exceso.

Parecía que el regreso a Segunda y jugar de nuevo bajo la jurisdicción del VAR iba a cambiar la tendencia, pero lo cierto es que la utilización de una herramienta que llegaba para hacer el fútbol más justo no ha evitado las polémicas ni las discrepancias por parte de jugadores, técnicos, equipos y clubs. Tampoco del Deportivo.

La conversación del VAR que salió cara para el Dépor: "Entendemos que hay causa y efecto, podría llegar a rematar" Más información

Durante su primera temporada en la categoría de plata, el cuadro coruñés reclamó no en pocas ocasiones un trato justo por parte de los jueces, llevando incluso seguimiento de aquellos encuentros en los que entendía que había sido perjudicado. Es cuanto menos entendible teniendo en cuenta los datos. En la 2024-25, el Dépor fue el único equipo que no jugó ni un solo minuto en superioridad en toda la competición de Segunda. Ni una expulsión sufrida por los rivales, a pesar de contar con uno de los mejores regateadores del continente y estar en el top 10 de equipos que más faltas sufría. A cambio, perdió futbolistas por rojas, alguna directa, en cinco ocasiones.

También era uno de los conjuntos que más toques registraba en el área rival en cada encuentro, pero el primer penalti señalado a favor no llegó hasta el 9 de diciembre en Riazor ante el Castellón. El Dépor terminó la temporada con cinco penas máximas en su haber, pero tres de ellas llegaron en las últimas siete jornadas. Es decir, dos veces a los once metros en 34 partidos. Solo cuatro equipos fueron menos veces al punto fatídico.

Quizá por haberse ganado el respecto del colectivo arbitral, quizá por esa máxima de que ‘a veces te dan, a veces te quitan’ y haya llegando el momento de que sea compensando todo lo quitado, el trato que está recibiendo el Dépor esta temporada es completamente opuesto. En Córdoba llegó el cuarto penalti de esta campaña. O, lo que es lo mismo, ya casi ha igualado el registro del año pasado en apenas catorce jornadas después de las señaladas ante Leganés, Éibar, Valladolid y esta citada del Nuevo Arcángel. Yeremay ha sido el encargado de lanzarlas con un 100% de acierto (en la 2024-25 marcó cuatro y falló en Tenerife tirando al larguero). Solo Almería (5) y Burgos (6) han lanzado más.

Pegar al Dépor ya no sale gratis

Esa acción vino acompañada de expulsión de Rubén Alves por su agarrón a Eddahchouri. Son tres los partidos en los que Antonio Hidalgo y los suyos han jugado minutos con un futbolista más sobre el césped. Ya había sucedido ante el Valladolid y frente al Granada en la jornada inaugural, cuando en la primera hora de juego de la nueva temporada ya vio cómo se castigaba más a los rivales que en toda la anterior. A pesar de las quejas recientes de José Alberto, el Racing de Santander lidera esta clasificación con siete expulsiones en el equipo contrario, en el segundo escalón aparece la Cultural con cuatro, mientras que después ya aparece el conjunto herculino, cerrando el podio junto a Castellón, Almería y Andorra. Y todo esto siendo un equipo que está mucho más abajo en lo que a faltas recibidas se refiere, si se compara con la dureza con la que se emplearon los rivales durante el curso anterior.

Ya es oficial: Zaka es 'O Percebeiro' Más información

Por mejorar, la relación incluso está siendo más ‘fluida’ con el VAR, el polo opuesto a lo que sucedió en el año del reestreno con el videoarbitraje. El primer contacto del curso terminó en encontronazo, en ese partido frente al Málaga en La Rosaleda en la que al equipo no le salió nada de cara. Tampoco las decisiones disciplinarias. Hidalgo se quejó especialmente por el criterio de intervención, al entender que habían dejado sin revisar una acción en el área del Dépor y en cambio habían llamado al colegiado para anular un gol de Eddahchouri por falta en ataque. Desde entonces, las apariciones a distancia han terminado favoreciendo al equipo coruñés, tanto frente al Valladolid en Riazor, con un penalti en el descuento que posibilitó el empate, como el domingo frente al Córdoba para romper la igualada. Curiosamente, Zaka ha sido protagonista de todas ellas.