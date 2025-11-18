El Arcángel, escenario de la tercera sinfonía colectiva del Deportivo

Quagliata, celebrando el 0-1 del Deportivo en Córdoba Fernando Fernández

Quizá no está encontrando continuidad en su juego ofensivo este curso, pero no cabe duda de que el Deportivo es un conjunto con un enorme talento asociativo en su ataque. Lo volvió a demostrar una vez más el pasado domingo, día en el que el Nuevo Arcángel fue escenario de excepción de una nueva sinfonía colectiva del conjunto herculino.

Corría el minuto 60 de partido y el Dépor, hasta entonces muy desacertado, fue capaz de progresar hasta campo contrario para fabricar una fabulosa jugada de tiralíneas que acabó con el gol de Quagliata. Yeremay Hernández, Diego Villares, Luismi Cruz y el lateral italiano conectaron en una acción plena de capacidad entenderse, interpretar los espacios, tener pausa y ejecutar con precisión.

Fueron 15 segundos y 4 pases desde que Yeremay logró retener definitivamente el balón en la cornisa del terreno de juego tras salvarlo del fuera de banda y encontrar a Quagliata hasta que el propio Giacomo fusiló a Iker Álvarez, ya dentro del área.

El canario conectó con Villares, que giró hacia Luismi Cruz. El andaluz recibió perfilado hacia dentro, pero tuvo la calma para conducir y no filtrar el balón a la primera de cambio. Esperó y, una vez Quagliata habilitó el la línea hacia Yeremay con un movimiento hacia dentro, buscó al '10'. Luego, llegó la magia final del genio, que detectó lo que su compañero transalpino le pedía y con un túnel a Carlos Isaac hizo llegar la pelota al punto de desmarque del exfutbolista de la Cremonese.

Las otras dos obras de arte

De este modo, en Córdoba, el Deportivo fabricó su tercera gran sinfonía colectiva con resultado feliz. La primera de las obras de arte corales llegó el día del debut, en Granada. Fue una extraordinaria jugada colectiva desarrollada a través de 26 pases consecutivos desarrollados en 76 segundos, en los que Cruz, Yeremay, Zaka y Soriano aceleraron para anotar un 0-1 para el recuerdo.

Tras ese gol, el Dépor volvió a confeccionar una maravilla ofensiva un par de salidas después. En Vitoria, ante el Mirandés, un press tras pérdida de Quagliata volvió a dar al equipo una segunda oportunidad de ataque que el cuadro herculino aprovechó también para abrir el marcador.

Villares encontró entre líneas a Luismi Cruz con un pase vertical, el zurdo jugó de primeras de tacón con Soriano y trazó un desmarque para que el 'Joker' concretase una pared que le dejó solo ante el meta Igor Nikic, al que superó con una suave 'picadita'. Otra obra de arte colectiva desarrollada a toda velocidad para desarbolar al rival y llena de minuciosidad que tuvo su continuidad el pasado domingo en el Arcángel, testigo de excepción de la tercera sinfonía colectiva del Dépor.