Así le fue a los cedidos del Dépor: un estreno goleador, un expulsado y un regreso a la titularidad

Luces y sombras en la jornada de los cedidos del Deportivo este fin de semana. Martín Ochoa se estrenó como goleador con el Arenteiro, a pesar de que su equipo no logró la victoria en Lezama. Petxarroman regresó a la titularidad nueve jornadas después, Kevin Sánchez vio la roja directa y Chacón, Guerrero y Jairo continúan por la senda de la victoria.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): Cultual Leonesa y Málaga cerraron este lunes la decimocuarta jornada de Segunda División. Tras vivir ante el Deportivo en Riazor su primera suplencia de la temporada en liga debido a la ‘cláusula del miedo’, el eumés regresó al once inicial. El conjunto leonés venció por la mínima al equipo malagueño gracias a un tanto de Lucas Ribeiro en el minuto 39 y logró salir de los puestos de descenso a Primera RFEF. Chacón fue sustituido en el minuto 90.

Bouldini (Granada): el delantero marroquí continúa recuperándose de la lesión de tobillo sufrida en el duelo ante la UD Las Palmas. El Granada logró un importante empate en casa del Racing de Santander, a pesar de que se fueron al descanso perdiendo por dos goles de diferencia. Jorge Pascual en el 55 y Arnaiz en el 67 pusieron las tablas en el marcador, aunque el conjunto granadino no logra todavía salir de la zona caliente.

Petxarroman (Andorra): una de las notas positivas de este fin de semana fue la vuelta a la titularidad de Petxarroman, la cual no experimentaba desde la jornada 5. El conjunto andorrano cayó ante el Albacete tras un gol de Jose Lazo en el 55 y el defensa vasco fue sustituido apenas un minuto después. El equipo dirigido por Ibai Gómez acumula ya siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga, situándose a tan solo dos puntos del descenso.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): el conjunto ferrolano continúa por la senda de la victoria y venció en A Malata a un Zamora que jugó con uno menos durante toda la segunda parte. El tanto del triunfo llegó en el minuto 24 desde las botas de Antón Escobar y los de Pablo López lograron mantener el resultado para colocarse segundos en la tabla a dos puntos del líder. El mediocentro coruñés fue titular y jugó 75 minutos.

Martín Ochoa (Arenteiro): Martín Ochoa se estrenó como goleador con la camiseta del Arenteiro en la derrota de su equipo frente al Athletic Club B. Con el 2-0 en el marcador, el tanto del delantero riojano sirvió para recortar distancias en el minuto 85, pero el conjunto de O Carballiño no logró sacar ningún punto de su visita a Lezama, dirigidos por Luis Vilachá tras la destitución de Jesús Arribas. Los ourensanos son colistas del grupo 1 de Primera RFEF y será Jorge Cuesta quien asuma el reto de tratar de darle la vuelta a la situación. Este sábado el técnico vigués se estrenará ante el Ourense CF en Espiñedo.

Adrián Guerrero (Ourense CF): tras varios meses complicados en O Couto, parece que el Ourense ha recuperado la sonrisa. Después de proclamarse campeones de la Copa Federación, al conjunto de Dani Llácer le tocaba afrontar dos partidos ligueros en una semana. El primero, un duelo en la lucha por la salvación en la que empataron sin goles en su visita al Zamora de Óscar Cano. Adrián Guerrero partió desde el banquillo e ingresó al terreno de juego en el minuto 32. Cuatro días después, fue titular en la goleada al Guadalajara en casa para sumar cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y colocarse a tan solo un punto del conjunto zamorano, que marca la salvación.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): la peor cara de esta jornada le tocó a Kevin Sánchez. El Cartagena cayó por 2-0 frente al CE Europa en un enfrentamiento clave por las posiciones altas del Grupo 2 de Primera RFEF. Diego Gómez fue titular y disputó 65 minutos, hasta que fue sustituido justo en el momento en el que entró Kevin al terreno de juego. El de Amoeiro protagonizó una acción polémica, ya que el árbitro tuvo que acudir al VAR a revisar un posible penalti sobre él que finalmente no señaló. En el 83 y todavía con la distancia mínima en el marcador, Kevin vio la roja directa tras una dura entrada sobre Izan dejando a su equipo con uno menos en un momento clave. Finalmente, Babanzilla sentenció el encuentro en el 95.