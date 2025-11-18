Loureiro y Comas, al inicio del partido ante el Córdoba Fernando Fernández

A la defensa del Dépor no paran de crecerle los enanos. A las bajas de larga duración de Ximo Navarro y Sergio Escudero se une ahora una nueva alerta, la amarilla. No se trata de ningún fenómeno meteorológico adverso, sino de un problema en el número de jugadores apercibidos en la línea de atrás del equipo.

Hasta tres futbolistas del Dépor están a una cartulina de cumplir ciclo. Estos son los centrales Arnau Comas y Miguel Loureiro, ambos titulares en el pasado encuentro ante el Córdoba y que fueron amonestados con sendas cartulinas. Además de los dos defensas, también está a una amarilla que cumplir ciclo Eddahchouri. El delantero neerlandés, pichichi blanquiazul con siete dianas, sufrió su cuarto cartón contra el Córdoba en el minuto 33. Comas vio la tarjeta en el minuto 8 del partido por una dura entrada sobre Requena. En el 41 se la enseñaron a Miguel Loureiro.

El zaguero catalán fue sustituido al descanso por Dani Barcia, mientras el de Cerceda completó el choque sin más tarjetas, mostrando que es incombustible y esencial dentro del esquema de Antonio Hidalgo. Los dos se han convertido en la pareja habitual en el eje de la defensa en las tres últimas jornadas (Zaragoza, Cultural Leonesa y Córdoba) y presumiblemente volverán a ser de la partida este domingo ante el Ceuta. Un encuentro en el que tendrán que cuidarse mucho de no ser amonestados, ya que no se perderían el siguiente choque, en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Si se diese el peor de los escenarios, el Dépor acudiría al compromiso contra el cuadro manchego con cuatro bajas en defensa: las ya conocidas de Ximo y Escudero y las de los sancionados Comas y Loureiro. Barcia, que está un escalón por debajo con tres amarillas, podría volver a una defensa que presumiblemente tendría que tirar de canteranos como Samu Fernández, que de momento no se ha estrenado con los blanquiazules en esta campaña.

Fútbol ficción, aunque viendo la colección de cartulinas que acumuló el Dépor en el Nuevo Arcángel, hasta cinco en total, tiene que poner sobre alerta a Hidalgo.

Los otros futbolistas a los que el colegiado madrileño amonestó fueron Diego Villares (en el 83, por una falta sobre Carlos Isaac) y Lucas Noubi, en el 90+4 del partido. El de Vilalba tiene tres cartulinas, aunque hace dos jornadas, ante la Cultural Leonesa, pudo ver la roja por “juego brusco grave”. Esa fue la conclusión a la que llegó el Comité Técnico, tras visionar la jugada en la que el capitán usó “fuerza excesiva” en la disputa que acabó con un impacto en el rostro de Barzic. No obstante, no fue sancionado por esa acción.

Con tres tarjetas está también Yeremay, una más que todas las que vio en la campaña pasada, con solo dos cartulinas tras 39 partidos y más de 3.000 minutos disputados. El resto de los integrantes de la plantilla tienen menos de tres cartones. La atención tendrá sin duda que estar puesta en la defensa, donde el Dépor vive una alerta amarilla con dos pilares amenazados de suspensión.