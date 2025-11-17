Yeremay ya está en el top-50 de goleadores del Dépor y es séptimo en penaltis

Yeremay, durante el partido en Córdoba, en el que marcó un penalti y dio dos asistencias Fernando Fernández

Le falta casi un mes para celebrar su 23 cumpleaños, pero Yeremay Hernández sigue haciendo historia con el Deportivo. En el Nuevo Arcángel disputó su partido número 112 con el primer equipo blanquiazul y firmó el 1-2 de la escuadra coruñesa que le permitió entrar en el top-50 de máximos artilleros del club.

28 dianas con el Dépor lleva el ‘10’, que atrapa en el ranking histórico del club a dos hombres de épocas muy distintas como Guillermo y Peio Uralde. El primero jugó entre 1925 y 1929 y se hinchó a marcar goles, sobre todo, en el desaparecido Campeonato de Galicia, en el que firmó 24 tantos en 39 partidos. Las otras cuatro dianas de ‘Borrachón’, como le apodaban, las logró en la Copa de España.

Uralde, por su parte, aterrizó en Riazor en 1990 para ser un jugador clave en el ascenso que puso fin a la longa noite de pedra blanquiazul y se marchó 24 meses después dejando al equipo en Primera tras la agónica promoción frente al Betis. El delantero vasco, que había sido mundialista con España en 1982, aterrizó en A Coruña con 32 años, pero en sus dos únicas temporadas dejó para el recuerdo quince goles en Segunda, ocho en Primera y otros cinco en la Copa del Rey. 28 en total, cifra que ahora también luce Yeremay.

El siguiente futbolista en el horizonte del extremo insular es el tunecino Lassad, que materializó 29 dianas en 107 encuentros oficiales.

Más adelante quedan Corcuera (29), Pousada y Manín (30), Bazán y Paquirri (31), Valerón (32), el peruano Montalvo y ‘Flaco’ Gil (33) y uno de los grandes mitos del deportivismo, Arsenio Iglesias (34). El ‘zorro de Arteixo’ ocupa la cuadragésima posición en el ranking histórico. El top-30 lo marca Víctor Sánchez del Amo con 44 goles.

Novena pena máxima

Yeremay se ha erigido en el gran especialista desde los once metros del Deportivo actual. El ‘10’ ha convertido desde el punto de penalti cuatro de los cinco tantos que lleva en la presente campaña y nueve de los diez que ha lanzado con la camiseta blanquiazul.

El extremo solo ha fallado una pena máxima. Fue la pasada temporada, en el 0-0 frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Los otros nueve han ido para dentro. El de Córdoba, como más le gusta, con un lanzamiento a lo Panenka.

Yeremay ya es el séptimo jugador del Deportivo que más goles ha conseguido desde los once metros, junto con Andrés Guardado y Ramón Calvo. Ha dejado atrás a Alberto Quiles, Sergio González, el brasileño Bebeto, Julián Cuenca y el argentino Rafael Franco, que transformaron ocho penas máximas, y está más cerca de un excompañero suyo, como Lucas, que anotó doce.