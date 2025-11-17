Ya es oficial: Zaka es 'O Percebeiro'

Un aficionado, con la camiseta de 'Percebeiro 9' Fernando Fernández

Nació en las rocas del Paseo Marítimo de A Coruña y se consagró este domingo en el Nuevo Arcángel: ‘O Percebeiro’ ya es una realidad. El pasado 18 de mayo, Zakaria Eddahchouri sufrió un accidente al tratar de hacerse un 'selfie' a la altura de Os Pelamios y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Desde ese momento, y tras confirmar el club que todo se había quedado en un susto, los aficionados blanquiazules aprovecharon el episodio, tan surrealista como inofensivo, para crearle un peculiar apodo en redes sociales haciendo referencia a los mariscadores que se dejan la piel en las rocosas costas gallegas.

Si los números del delantero neerlandés desde ese momento fueran discretos, seguramente el mote se hubiera ido perdiendo en algún tweet tímido, utilizado cada vez con menos frecuencia. Pero sucedió todo lo contrario. Tras llegar a Riazor el pasado mercado de invierno, Eddahchouri cerró la temporada con cuatro tantos en su cuenta personal, incluyendo un salto a la grada para meterse en el bolsillo de lleno a la afición deportivista poco después de aterrizar en A Coruña. Necesitados de un delantero de garantías para tratar de regresar a la élite, el Deportivo fichó a Samuele Mulattieri este verano, pero desde que comenzó el curso 2025-26 el acierto de Zaka provocó que para Antonio Hidalgo sea casi imposible sentarlo. De hecho, en uno de los pocos encuentros que fue suplente este curso anotó hat-trick tras salir al campo en el minuto 71.

El ariete suma ya siete goles, tres asistencias y ha provocado dos penaltis en catorce jornadas, siendo uno de los máximos anotadores de la categoría, y por su personalidad se ha ganado rápidamente el cariño de su afición. Tanto es así que el pasado domingo, mientras el Deportivo vencía en el Nuevo Arcángel, un deportivista sacó en la grada visitante una camiseta blanquiazul en la que se podía leer por detrás: ‘Percebeiro 9’. Además, incluso los comentaristas de LaLiga Hypermotion TV utilizan este mote para referirse al delantero del conjunto coruñés. Así que… La consagración del apodo de Eddahchouri ya es oficial: ‘O Percebeiro’ ha llegado para quedarse.