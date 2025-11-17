Quagliata, una batalla en el corazón y un golazo para reivindicar su importancia

Quagliata corre hacia el balón durante el Córdoba-Dépor Fernando Fernández

El latigazo que soltó Giacomo Quagliata (Palermo, Italia, 2000) en el Nuevo Arcángel sonó con fuerza. El primer gol que firma con la camiseta del Dépor fue el estruendo que quizá le había faltado hasta ahora al lateral izquierdo, aunque hacía tiempo que se lo había ganado por su notable arranque de curso. El ‘gladiador’ sacó brillo a una reivindicación silenciosa.

El siciliano aterrizó en A Coruña con un contrato hasta 2028 y sin levantar demasiada expectativa dentro de la larga lista de incorporaciones de la dirección deportiva. Loureiro regresaba a casa. Por Luismi Cruz se hizo un esfuerzo importante. Lucas Noubi generaba expectación por su juventud. Arnau Comas llegaba tras un rendimiento sólido en el Eibar. Gragera era uno de los mediocentros con más proyección de los últimos años. Mulattieri apareció después y marcó enseguida. Mientras todo eso sucedía, Quagliata ya estaba trabajando en Abegondo, sin foco ni ruido mediático. Pero en la actualidad solo Loureiro y Luismi Cruz acumulan más minutos que él entre los fichajes.

Su currículum no llamaba especialmente la atención pese a haber sido internacional en las categorías inferiores de Italia. Venía de competir en Serie B y solo sumaba 20 apariciones en la Serie A con la Cremonese. Antes había pasado dos temporadas por la Eredivisie con el Heracles Almelo, entre 2020 y 2022, en las que disputó 54 encuentros en la máxima categoría neerlandesa.

El @RCDeportivo conquista el Nuevo Arcángel.



🪄 La asistencia con caño incluido de Yeremay.

💥 El cañonazo de Quagliata. #LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3IgVBMFa5e — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 16, 2025

También cargaba con la responsabilidad de hacer olvidar a Rafa Obrador, que la pasada temporada fue un fijo en el lateral izquierdo desde que alcanzó la forma en los primeros meses. El jugador cedido por el Real Madrid no siguió en A Coruña y en verano puso rumbo a Lisboa en la operación que implicó al Benfica y al club blanco por el canterano deportivista Álvaro Carreras.

Además, debía superar en la rotación a Sergio Escudero. Llegaba como teórico recambio del veterano lateral vallisoletano, uno de los capitanes del equipo, que afrontaba esta campaña con la intención de dejar atrás los problemas físicos, sobre todo en el codo, que condicionaron su año anterior.

Quagliata tuvo paciencia. Escudero ocupó la titularidad en las primeras cuatro jornadas y Antonio Hidalgo le dio la alternativa en la quinta, en Mendizorroza ante el Mirandés. Y en ese partido el equipo voló. Su presencia por la izquierda y la de Mella por la derecha, ambos muy altos como carrileros, permitieron al Dépor defender lejos de su área y ejercer una presión agresiva. Su influencia, además, fue inmediata en el marcador. Quagliata recuperó un balón tirándose al suelo en campo rival, uno de los gestos que más disfruta, y esa acción terminó con el pase filtrado de Mario Soriano y la vaselina de Luismi Cruz. El 0-1 del 1-5 definitivo.

El arte de sobrevivir y rebelarse Más información

Su carta de presentación no pudo ser mejor. Cumplió al pie de la letra la frase que el club había utilizado en un vídeo de bienvenida, aquel en el que Yeremay y Patiño aprendían italiano y donde el italiano afirmaba que “quien nace en Sicilia, nace con una batalla en el corazón”. Desde entonces solo dejó de ser titular en la visita a Málaga por unas molestias y siempre que estuvo disponible mostró su carácter combativo.

Sus números explican su impacto. Su media actual es de un 63% de duelos ganados, con un 62% en acciones terrestres y un 64% en duelos aéreos. Estas cifras lo sitúan entre los más sólidos del equipo en ese apartado. Además, recupera 2,6 balones por encuentro y registra 1,9 despejes por partido. Pocos le pueden aguantar la mirada en términos de actitud e intensidad, esa palabra tan utilizada por Antonio Hidalgo tras el partido ante el Valladolid en Riazor.

Versatilidad

Quagliata empezó actuando como carrilero y en ese rol es donde más ha destacado en el Dépor, aunque en otros momentos ha ejercido como lateral izquierdo puro. Él mismo y Fernando Soriano lo comentaron en su presentación. “En una línea de cuatro tienes que defender más. A mí me gusta defender. Pero me puedo adaptar a las dos situaciones", comentó Quagliata, mientras que Soriano concretó que el italiano podía “actuar tanto en línea de cuatro como línea de cinco”.

En el enfrentamiento ante el Zaragoza fue el lanzador de las acciones a balón parado y en el duelo contra la Cultural Leonesa combinó profundidad por fuera y apariciones por dentro, algo que ya había insinuado en momentos aislados. Participó en zonas propias de un mediapunta para asociarse, aunque con evidentes diferencias respecto a un jugador de ese estilo.

El Dépor aguanta el chaparrón y conquista el Arcángel (1-3) Más información

Ese matiz en su juego encontró premio en el Nuevo Arcángel. Se alejó de la banda para darle espacio a Yeremay y esperó el momento para romper por dentro. Atacó el área desde un vértice como si fuese un llegador de toda la vida y la definición fue impecable. Sin ángulo claro, la decisión de golpear fuerte y arriba era la más adecuada. Lo ejecutó con una potencia tremenda y el balón no pudo ir más arriba, ya que golpeó en el larguero antes de entrar en la portería de Iker Álvarez. Además, Quagliata también tuvo influencia en el 1-2 al poner uno de sus centros venenosos para un Eddahchouri que fue objeto de penalti.

El gol confirma una evolución que ya hablaba por sí sola. Es el mensaje de un futbolista que carga esa batalla interna que mencionó en la frase de su presentación y que ha conseguido que su nombre se haya ganado un lugar propio en el once del Dépor.