David Mella conduce el balón durante el partido ante el Córdoba Fernando Fernández

Estas son las tres claves de Noé López tras la victoria del Dépor ante el Córdoba (1-3).

El Córdoba, superior

El Córdoba fue mejor en el primer tiempo. Se mostró muy agresivo e hizo que el Dépor defendiese muy atrás. Loureiro tuvo dificultades en la salida a perfil cambiado, unido a las casi nulas ayudas de Luismi a Noubi, motivaban que el Córdoba crease peligro.

Apareció Yeremay

El jugador franquicia del Dépor puso al Dépor en ventaja en un partido difícil, además de servir dos asistencias. Ese tipo de duelos que solo pueden desequilibrar futbolistas de la talla del canario, que siempre acaban apareciendo.

Dépor-ilusión

El Dépor vuelve a ilusionar a su gente. Tres victorias seguidas en tres partidos que sin ser superior al contrario en el global hacen valer la calidad de su plantilla. Unos números que muestran al equipo coruñés con todas las credenciales para ser aspirante al ascenso a la máxima categoría.