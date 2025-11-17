La conversación del VAR que salió cara para el Dépor: "Entendemos que hay causa y efecto, podría llegar a rematar"

El árbitro del Córdoba-Dépor Fernando Fernández

Desde el regreso al fútbol profesional, el Deportivo ha tenido diferentes encontronazos con el VAR. Y aunque en la mayoría de ocasiones ha salido cruz, algo que ha desquiciado a jugadores y otros miembros del club, otras como en Córdoba han salido a devolver. En esta ocasión por un penalti a Eddahchouri que se habría ido al limbo de no ser por la intervención desde la sala de videoarbitraje.

Después de una rápida contra deportivista, Zaka se disponía a rematar un centro de Quagliata mientras forcejeaba con Rubén Alves. Si hubiera llegado al balón o no es ya cosa del pasado, pero lo que sí tuvo claro el asturiano Pablo González, responsable del VAR en el Nuevo Arcángel, es que la acción debía ser punible. "Álvaro, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por sujeción. Hemos advertido sujeción, entendemos que hay naturaleza de acción y entendemos que hay causa y efecto porque podría llegar a rematar".

El madrileño Álvaro Moreno, que no había apreciado nada en directo, también lo tuvo claro desde las primeras repeticiones. "Vale, veo el agarrón. Párame el agarrón. Voy a pitar penalti y a sacar tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol".

La acción terminaría siendo decisiva para el desenlace del encuentro, ya que además de la pena máxima con la que Yeremay puso el 1-2 en el marcador, provocó que el Córdoba se quedara con un jugador menos para la recta final de partido.

Al final del encuentro, varios jugadores blanquiverdes mostraron su descontento, lo mismo que su entrenador, Iván Ania. Al técnico se le vio especialmente molesto tras el pitido final e incluso quiso intercambiar pareceres con el colegiado sobre el propio césped. Más tarde, en rueda de prensa, fue muy crítico y expresó en varias ocasiones que espera que Álvaro Moreno no vuelva a dirigir un partido suyo.