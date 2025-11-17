El dato que confirma al Dépor como visitante de élite desde el regreso al fútbol profesional

Los jugadores del Deportivo saludan a la afición tras el triunfo en Córdoba FERNANDO FERNÁNDEZ

El fútbol ha cambiado mucho en las últimas décadas y uno de los factores en los que más se nota es en el rendimiento de los equipos fuera de casa. La homogeneización de los estadios, los terrenos de juego y, sobre todo, la exposición al detalle que supone tener cámaras de televisión en cada rincón del planeta, provoca que salir a jugar un partido lejos de los tuyos no suponga la tortura de antaño. Por supuesto, esto no quiere decir que sacar puntos a domicilio se haya convertido en dar un paseo por el parque, por eso lo que está consiguiendo el Deportivo fuera de casa desde su regreso al fútbol profesional tiene gran mérito.

El equipo blanquiazul ha aprovechado sus años de barro para curtirse en campos, algunos, que supondrían un dilema moral recomendárselo siquiera a tu peor enemigo. Ese callo ha servido para apreciar los tapetes que hoy en día se extienden en la categoría de plata, lo que al mismo tiempo supone una mala noticia para sus rivales. El Dépor es hoy el equipo que más puntos ha sumado en Segunda División esta temporada y su producción a domicilio en el último año y medio desde el ascenso es de absoluta élite.

Después de su triunfo en Córdoba, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo ha sumado 14 de los 24 puntos que ha disputado lejos de Riazor (por encima del 58%). Ocho partidos en los que ha conseguido cuatro victorias, dos empates y solo dos derrotas. Está en lo más alto de la clasificación a domicilio, aunque con un partido más que Burgos y Las Palmas, que han sumado 13 de 21 (61,9%).

Mejor que los mejores

Para poner en perspectiva este ritmo de puntuación como visitante, no hay más que echar un vistazo a los números de los tres equipos que consiguieron ascender la temporada pasada. Levante, Elche y Oviedo exhibieron un gran rendimiento lejos de su estadio para conseguir subir a Primera División, pero ninguno superó el 52% de los puntos en juego, registro granota. El Elche, el otro equipo que logró el billete directo a la máxima categoría, se quedó en 29 puntos de 66 posibles, un 46%, por el 47,6% del cuadro asturiano.

Parece poco probable que el Dépor sea capaz de mantener el sobresaliente rendimiento a domicilio que viene dejando desde el inicio de la 2024-25. 29 encuentros en los que ha sumado 11 victorias y 8 empates, manteniendo una producción sostenida que además lo ha llevado a conquistar ya este curso plazas que el año pasado se le resistieron. Las cuatro victorias han llegado en Granada (empate el año pasado), Zaragoza (derrota), Córdoba (derrota) y frente al Mirandés (empate).

En este año y medio, la velocidad de crucero del Deportivo fuera de casa le ha permitido sumar más del 47% de los puntos, algo que en este mismo periodo solo mejora el Racing de Santander. El cuadro cántabro, que también coincidió con el conjunto blanquiazul en el barro y va un año por delante en su proyecto, es una garantía fuera de El Sardinero, donde se ha llevado 12 de sus últimos 27 partidos, cosechando prácticamente el 52% de los puntos. Por comparar con otro equipo puntero como el Almería, que el año pasado también era nuevo en la categoría de plata, pero tras descender de Primera, el botín del cuadro indálico no supera el 35% con solo ocho triunfos, tres menos que el Dépor.