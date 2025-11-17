David Novo, periodista de 'Record': "Yeremay en el Sporting tendría visibilidad en Champions"

Yeremay, tras marcar contra el Córdoba esta temporada en el Nuevo Arcángel Fernando Fernández

La fascinación en Portugal por Yeremay es algo palpable y latente cada fin de semana. No solo el Sporting sigue sus actuaciones cada jornada, los periódicos lusos no dejan de hablar del jugador canario, que no para de acaparar portadas ¿Qué es lo que convierte a Yeremay en un jugador tan apetecible? David Novo, editor ejecutivo en Record analiza para DXT Campeón las cualidades del canario que han 'embrujado' al club luso.

"Yeremay es un talento excepcional y su desempeño lo convierte en un jugador muy codiciado tanto para el presente, como para el medio-largo plazo. Hablamos de un futbolista muy joven, que ya cuenta con un impresionante historial de goles y asistencias y con un estilo de juego que marca la diferencia. Más allá de su impacto deportivo, Yeremay cuenta también con potencial de reventa, aunque el margen será menor debido a la considerable inversión que habría que realizar por él", matiza Novo.

El Deportivo mantendrá en enero su postura con el 'caso Yeremay' Más información

A parte de sus números, su magia y talento hizo que su nombre sonase en Europa con fuerza este verano y desde el Sporting se trasladó una oferta firme que el club rechazó, lo que también fue objeto de debate en los medios de comunicación del país vecino. Después de haberse quedado con las ganas de ficharlo en verano, el Sporting hará una nueva oferta en invierno, a pesar de que el Deportivo le ha puesto a Yeremay una cláusula a prueba de venta.

Yeremay ya está en el top-50 de goleadores del Dépor y es séptimo en penaltis Más información

"Es difícil fijar su valor. El Sporting ofreció 25 millones de euros más 5 millones en bonos por rendimiento, lo que convertiría a Yeremay en el jugador más caro del club. Nunca en Portugal se han pagado 35 millones de euros o más por un jugador", reconoce el periodista. Admite, además, que el equipo lisboeta podrá moverse hasta un tope a la hora de negociar. "El Sporting tendrá un límite, un límite que no se acercará a la cláusula de rescisión. El Deportivo quiere venderlo a un precio alto, y el hecho de que el jugador tenga un gran valor de mercado dificulta que un club portugués pueda competir con clubes de La Liga u otras ligas con más recursos económicos y prestigio deportivo", reconoce.

El 'panenkazo' de Yeremay en Córdoba resonó también en Portugal Más información

Pero, ¿qué le ofrece el Sporting, bajo el punto de vista de Novo, al futbolista blanquiazul? "Se trata de uno de los clubes más emblemáticos de Portugal, estable tanto deportiva como financieramente. Yeremay sería un jugador importante en el Sporting, con visibilidad en la Primeira Liga y en la Champions League, lo que le serviría de trampolín hacia las cinco grandes ligas europeas. Tenemos varios ejemplos de futbolistas que han dado ese paso, como Samu o Grimaldo", expone.

¿Cuál es el hándicap entonces para el Sporting? "La gran diferencia, y esto perjudica al Sporting, es que Yeremay ya está a un nivel que le permitirá, al final de la temporada, contar con muchas opciones. Y en lugar de dar un paso adelante y fichar por el Sporting, podría dar dos y pasar directamente a La Liga, la Serie A, la Premier League...", afirma Novo.