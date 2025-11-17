Así fueron los partidos de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

Los jugadores del Zaragoza, celebrando el tanto de Aguirregabiria Real Zaragoza

La montaña rusa de LaLiga Hypermotion no se detiene. Las tablas entre Racing y Granada en El Sardinero provocaron un triple empate lo más alto de la clasificación, a espera de que se reanude el Almería-Ceuta que fue suspendido debido al fallecimiento de un espectador en la grada, En la zona baja, el Zaragoza se reencontró con la victoria casi dos meses después y logró su segundo triunfo liguero de la temporada.

Esta noche a las 20.30 horas en el Reino de León, Cultural Leonesa y Málaga cerrarán decimocuarta jornada. Un duelo de vital importancia para ambos en el que una victoria local sacaría al cuadro leonés de los puestos de descenso a Primera RFEF.

Valladolid - Las Palmas

El conjunto dirigido por Luis García logró una importante victoria en el José Zorrilla gracias a un tanto de Pejiño en el minuto trece para situarse en el tercer puesto de la tabla, empatado a puntos con Racing y Dépor.

Albacete - Andorra

El Albacete venció por la mínima a un Andorra que ya acumula siete jornadas sin conocer la victoria en liga.

Castellón - Real Sociedad B

Castellón y Real B disputaron uno de los partidos más entretenidos del fin de semana con nueve goles en total, siete de ellos en la segunda parte. El conjunto orellut iba ganando 4-1 en el minuto 60, pero el filial txuri-urdin apretó hasta el final y les metió el susto en el cuerpo con dos tantos en los últimos minutos.

Racing - Granada

A pesar de ir ganando 2-0 al descanso, el Racing no consiguió aguantar el resultado y el Granada logró empatar el encuentro. No fue sin polémica, ya que el técnico del conjunto cántabro alegró en rueda de prensa que los árbitros están condicionados por la opinión pública.

Ceuta - Leganés

La victoria del Leganés en el Alfonso Murube abrió la jornada de domingo en Segunda División. El cuadro madrileño se llevó los tres puntos gracias a un gol de Rubén Peña en la primera parte y otro de Diawara en la segunda.

Almería - Cádiz

Derbi andaluz y guerra directa de dos aspirantes por el ascenso a Primera. El equipo rojiblanco goleó con tantos de Thalys, Arribas y Embarba, y se acerca al primer puesto de la clasificación a falta de reanudarse el duelo frente al Ceuta.

Sporting - Eibar

Continúa atascado el equipo dirigido por Borja Jiménez. El extécnico del Deportivo se sentó en el banquillo de El Molinón hace poco más un mes, y aunque comenzó su andadura en Gijón con tres triunfos consecutivas en liga, acumula ya tres jornadas sin conocer la victoria.

Córdoba - Deportivo

Los de Antonio Hidalgo supieron aprovechar el 'pinchazo' del Racing y vencieron en el Nuevo Arcángel. Un golazo de Quagliata, una panenka de Yeremay y una vaselina de David Mella le dieron los tres puntos a un Deportivo que vuelve a liderar la tabla, a espera del Almería.

Mirandés - Burgos

Segundo derbi de la jornada en Segunda División. Cuando todo apuntaba a que no se celebraría ningún gol esa noche en Mendizorroza, con el 0-0 en el marcador en el minuto 81, la entrada de Mario González revolucionó por completo el partido. El delantero anotó dos tantos en ocho minutos y dio los tres puntos al conjunto visitante para sumar su quinta jornada consecutiva sin conocer la derrota.

Zaragoza - Huesca

Una de las sorpresas de la jornada llegó en el Ibercaja Estadio. El Zaragoza logró ante el Huesca su segunda victoria de la temporada. Tras el tanto de Aguirregabiria en el minuto 12, el equipo de Rubén Sellés consiguió aguantar durante 80 minutos para dar esperanza a la aficionados blanquillos.