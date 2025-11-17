Al Dépor ahora le toca volar solo

Eddahchouri celebra su gol frente al Valladolid Quintana

Un mes después de perder el liderato con la derrota en Málaga (3-0), el Deportivo vuelve a mandar en Segunda, pero no lo hace en solitario, sino junto al Racing y Las Palmas.

La escuadra de Antonio Hidalgo ha mirado desde lo más alto al resto de rivales en cuatro de las catorce jornadas que se han celebrado, pero en ninguna lo ha hecho solo. En las dos primeras —6 y 7—, colideró la competición junto al Cádiz, mientras que en la octava le acompañó uno de los dos equipos con los que forma el tridente de cabeza actual, el Racing de Santander. Un triunvirato al mando, después de catorce jornadas, circunstancia que no se había producido en Segunda División desde que existe el sistema de playoff de ascenso, lo que refleja la igualdad que se vive en la categoría de plata esta temporada.

Precedentes

Las Palmas y Girona colideraron la competición juntos, tras la jornada 14, en el curso 2014-15. Ambos tenían 29 puntos. Mallorca y Almería compartieron la cabeza en la campaña 2020-21, también con 29 puntos. Hace tres temporadas, en la 2022-23, Burgos y Alavés estaban en lo más alto de la tabla, con 27 puntos, tras cumplirse el primer tercio del campeonato. Pero nunca hubo tres, como en esta Liga de Segunda 2025-26, en la que, tras recuperar el primer puesto, después de perderlo y caer hasta la octava plaza, el siguiente objetivo del equipo de Antonio Hidalgo es despegar y volar solo.

El pasado 19 de septiembre fue cuando el Dépor se aupó a lo más alto de la categoría de plata, once años después. Los blanquiazules llevaban sin lucir liderato en Segunda desde la jornada 39 del curso 2013-14, disputada el 18 de mayo de 2014. Una semana después, el Eibar les desplazó de la cabeza y hubo que esperar hasta la sexta jornada del actual campeonato para volver a ver al Deportivo en el primer puesto de la segunda competición nacional.

Ese viernes 19 de septiembre, el cuadro coruñés goleó al Huesca (4-0) y desplazó al Racing del liderato de manera temporal. El sorpasso se confirmó dos días después, el domingo, con el empate de los cántabros en Córdoba (2-2). Sin embargo, los catorce puntos que lucía el cuadro herculino no le permitieron mandar en solitario, sino que lo hizo junto al Cádiz tanto en esa sexta jornada, como a la semana siguiente, con quince.

Los blanquiazules aún aguantaron al frente de la clasificación en la octava fecha de la competición. Pero en esa ocasión, su pareja en la cabeza fue el Racing de Santander, que aprovechó el empate de los herculinos con el Almería (1-1) y la derrota de los gaditanos en Las Palmas (1-0) para superar a los andaluces y cazar a los gallegos, aunque con un balance goleador favorable para el Dépor, tanto en esa ocasión, como en las dos jornadas que compartió liderato con el Cádiz.

Una semana después, el 12 de octubre, la escuadra deportivista abandonó el primer lugar de la tabla. Los de Hidalgo fueron superados con claridad por el Málaga en La Rosaleda (3-0), mientras que el equipo cadista, entrenado por el exblanquiazul Gaizka Garitano, venció al Huesca (1-0), circunstancia que provocó que el Cádiz fuera nuevo líder, con 18 puntos, mientras que el Dépor pasó a ser segundo con 16, empatado con el Racing, tercero.

Fue la tercera jornada sin ganar del bloque coruñés, que aún encadenó dos partidos más sin saborear el triunfo. Perdió en Santander (2-1) y empató con el Valladolid (1-1). Aquella mala racha derivó en la peor clasificación del cuadro de Hidalgo en lo que va de temporada. Los blanquiazules cayeron hasta la octava posición, con 17 puntos, tras la undécima jornada —puesto que también ocuparon en las jornadas 2 y 3—, y se distanciaron a un punto del playoff y a cinco del líder, el Racing.

Reacción meteórica

Solo tres jornadas después de vivir su peor momento del curso, el Deportivo es líder de nuevo, tras haber adelantado a los siete conjuntos que le precedían, gracias a encadenar tres triunfos seguidos frente al Zaragoza (0-2), la Cultural (3-0) y el Córdoba (1-3).

26 puntos, los mismos que el Racing y Las Palmas, pero con mejor golaveraje. Ahora toca despegar a cántabros y canarios para gobernar en solitario.