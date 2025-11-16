La previa | El Dépor quiere volver a mandar

Eddahchouri marca un gol ante la Cultural Leonesa Germán Barreiros

El Deportivo, en pleno despegue tras encadenar dos triunfos seguidos frente al Zaragoza y la Cultural Leonesa, visita esta tarde (18.30 horas) El Nuevo Arcángel, donde buscará mantener su racha victoriosa para recuperar el liderato de Segunda División un mes después.

Los blanquiazules colideraron la clasificación durante tres jornadas, de la sexta a la octava. Las dos primeras, junto al Cádiz, y la última, empatados a puntos con el Racing de Santander. Pero siempre con mejor balance goleador para los coruñeses. Los herculinos cayeron de la primera plaza tras el 3-0 en Málaga el 12 de octubre, pero ahora pueden situarse en la cima de nuevo. La victoria de Las Palmas en Valladolid y el pinchazo del Racing ante el Granada dejan al equipo de Hidalgo a tres puntos de la cabeza y con un mejor balance goleador, así que el triunfo en Córdoba le auparía a lo más alto.

El del Nuevo Arcángel es un duelo de alto voltaje que enfrenta a dos de los candidatos a todo y que se encuentran inmersos en un buen momento de forma. El Córdoba de Iván Ania enlaza ocho encuentros de Liga sin conocer la derrota y es el mejor equipo de la categoría de las seis últimas semanas, lo que le ha llevado a pasar de ser penúltimo en la séptima jornada a verse en condiciones de asaltar los puestos de playoff.

La escuadra deportivista, por su parte, ha dejado definitivamente atrás las dudas que se generaron después de los cinco duelos consecutivos que permaneció sin ganar entre el último fin de semana de septiembre y un mes de octubre aciago para los intereses de los blanquiazules. Pero fue arrancar el lluvioso noviembre, como el título de la famosa canción de los Guns N’ Roses, y el equipo de Antonio Hidalgo emergió, como la figura del guitarrista Slash en el videoclip, para pegar fuerte de nuevo y llevarse por delante a sus dos últimos oponentes, Zaragoza (0-2) y Cultural Leonesa (3-0).

En tierras aragonesas, la victoria se consiguió a través de los jugones. Goles de Mario Soriano y David Mella, con sendas asistencias de Yeremay Hernández, quien recuperó su sonrisa e hizo sonreír a todo el deportivismo. Frente a la Cultu, el Joker fue protagonista de nuevo y Eddahchouri recuperó su instinto goleador. El neerlandés no marcaba en el campeonato liguero desde la sexta jornada, pero su doblete contra el conjunto de Cuco Ziganda le aupó a lo más alto de la tabla de realizadores con siete dianas.Continuidad ganada

En las citas previas al duelo con la Cultural se juntó la sequía goleadora de Zaka con la de Mulattieri, lo que provocó que ambos alternaran en el once y se abriera el debate sobre quién debía ejercer como principal referencia. Pero unas molestias musculares mantuvieron al italiano fuera de la competición las dos últimas semanas, lo que aseguró la titularidad de Eddahchouri, que, con sus dos tantos de la pasada jornada, parte como favorito para formar de inicio.

Todo apunta a que Hidalgo dará continuidad al once de los dos últimos encuentros, con un solo cambio en la medular. José Gragera sufrió un esguince en el tobillo derecho contra la Cultural Leonesa que le obligó a ejercitarse al margen durante la mayor parte de la semana. Así que es muy probable que el asturiano arranque el encuentro de hoy en el banquillo y ceda su lugar a José Ángel que, de esta forma, disfrutaría de su primera titularidad de la temporada.

Yeremay también sufrió un esguince en su tobillo derecho, pero más leve y aunque arrancó la semana al margen, los últimos días ha completado los entrenamientos con normalidad y no debería tener problemas para jugar en Córdoba.

El equipo verdiblanco llega enrachado, con cuatro triunfos y cuatro empates en sus ocho últimos compromisos, pero con problemas en el lateral izquierdo. Vilarrasa, titular en las nueve primeras jornadas, y Albarrán, quien tomó su relevo en las cuatro últimas, son baja, pero Ania recupera a Alcedo tras dos meses sin jugar.