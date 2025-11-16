Iván Ania: "Al árbitro iba a felicitarle la Navidad por si no nos pita nunca más"

Álvaro Moreno Aragón, árbitro del Córdoba-Dépor Fernando Fernández

Iván Ania, técnico del Córdoba, criticó duramente la actuación arbitral del madrileño Álvaro Moreno Aragón. "¿Perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Que condicionó el partido? Eso seguro", apuntó el preparador del cuadro andaluz, quien deseó que no les vuelva a pitar nunca.

Valoración: “En muchos momentos fuimos superiores, especialmente al principio de la segunda parte. Los primeros quince minutos, deberíamos habernos adelantado en el marcador, estábamos llegando en muchas situaciones de área y en la primera que llegan ellos, en un desdoblamiento, nos hacen un gol a la escuadra. A partir de ahí, el equipo reacciona, es capaz de empatar, pero pronto sucede una jugada que condiciona el partido totalmente. No creo en las casualidades y si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, de trece partidos, ganar uno solo, no creo que sea casualidad".

"Recuerdo el año pasado el partido contra el Elche, un penalti sobre Albarrán, en la misma situación que hoy, y él no lo pita, le llaman al VAR y hoy decide que sí y el año pasado, con Albarrán decide que no. El día del Almería, penalti que pita de Theo en la primera parte y en el minuto 2 o 3 de la segunda, expulsa a Calderón. El día del Sporting, en la jornada 1, pita un penalti a favor nuestro y va el VAR y lo anula. Y hoy no lo pita, le llaman del VAR y sí lo pita. Creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca que dije, ojalá no nos vuelva a pitar esta temporada, pero lo que esperaba era que no nos pitara nunca más, pero nos tocó este árbitro".

"¿Perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Que condicionó el partido? Eso seguro. Cien por cien que lo condicionó, no solo con un penalti que estaba viéndolo ahora, que puede haber agarrón de Rubén, pero es que si ves la camiseta de Rubén, también está estirada, en una acción que el delantero del Dépor no llega a rematar. Deciden que es penalti, nos quedamos con uno menos, así todo el equipo va, tiene la opción de empatar, el segundo gol te lo hacen de penalti y el tercero en una contra de un córner en el que estábamos todos volcados en el área. Me quedo con el desempeño del equipo y la afición, que ha cantado a favor de los jugadores, que nos hace estar orgullosos. Si nos dejan, estaremos arriba, si nos dejan, estaremos arriba”.

Papel: “Son las estadísticas del partido, 63/27, veintitantos tiros. Son estadísticas que cojo siempre después de los partidos".

El Uno x Uno del Córdoba-Dépor: Yeremay y su magia llegan a tiempo Más información

Protestas al árbitro al final: “Iba a felicitarle la Navidad, que si no nos vuelve a pitar más, que tenga buenas Navidades, pero no tuve tampoco opción”.

Empuje en los últimos minutos contra el líder: “Hay derrotas que restan y otras que no restan. Esta no me resta para nada. Debemos tener más efectividad en área contraria. El equipo tiene alma, orgullo, capacidad de reacción”.

Roja a Rubén Alves: “La vamos a recurrir, aunque siempre que recurres, no consigues nada”.