Hidalgo: "Muy contento porque el nivel está subiendo; los jugadores saben qué tipo de partido tienen que jugar siempre"

Antonio Hidalgo admitió que el Córdoba les hizo sufrir, a pesar de jugar el último tramo con un futbolista menos, y se mostró orgulloso del encuentro de sus futbolistas.

Valoración del partido: "El Córdoba es un equipo que te estresa muchísimo, no para de atacar, te somete por momentos. Un rival contra el que tienes que estar muy concentrado. Tienen un mérito enorme, incluso con un jugador menos nos han seguido empujando. Ha habido momentos de la primera parte donde nos ha costado mucho salir y nos han empujado por la derecha y con Mario nos estaba costando marcar esas superioridades por fuera. Hemos cambiado en la segunda con Villares, que ha hecho un partido increíble. Nos hemos puesto por delante y cuando mejor estábamos ha llegado el empate. Hemos encontrado el segundo gol y hemos podido cerrar un partido muy disputado y loco por momentos. Es a lo que te lleva el Córdoba. Hemos ganado ante un gran equipo".

Protestas del Córdoba en el penalti sobre Eddahchouri: "Es un centro y un agarrón seguro que hay, la intensidad unos la veremos de una manera y otros de otra. Nos estaba costando ir al espacio, hemos encontrado la forma con Mella y hemos podido matar el partido".

Problemas durante unos minutos, pese a tener un jugador más: "Son situaciones en las que tienes que ir mejorando, hemos ido variando posiciones a lo largo del partido. Con el cambio de estructura hemos estado más cómodos. Entiendo que desde fuera se puede ver que deberíamos haber estado más cómodos, pero el Córdoba te lleva a eso, arriesga todo lo que puede y un poco más, pero estoy contento por la victoria".

El Córdoba apretó mucho: "Ellos prácticamente están a pares, uno contra uno. Nosotros intentábamos igualar en el inicio, el campo estaba rapidísimo, pero son partidos a pares y ha sido muy intenso y que desde el banquillo se vive con mucha tensión porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa".

Tres triunfos seguidos y liderato: "De lo más orgulloso que estoy es de que los jugadores saben qué tipo de partido tienen que jugar siempre. Igual podíamos haber estado más acertados, pero el equipo está muy metido en todo lo que le mandamos, estamos en un buen momento y ahora, a descansar y pensar en el partido siguiente".

Penalti sobre Eddahchouri: "En un campo que está muy rápido, que el balón se escurre y los contrarios no son tan precisos, un agarrón hay, la interpretación del árbitro nosotros la veremos de una manera y el Córdoba de otra, pero hay situaciones que pasan y que unas veces te favorecen y otras no".

Dos asistencias y un gol de Yeremay: "Yere, en ese tramo, cuando el partido está abierto, es muy diferencial. Él está en un pico de forma muy grande, la gente que ha salido del banquillo nos ha dado muchísimo. Nos han dado piernas y, a partir de ahí, contento porque el nivel está subiendo y sabemos que esto es largo y a competir".