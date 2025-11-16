Once del Dépor ante el Córdoba Fernando Fernández

Estas son nuestras notas tras el triunfo del Dépor ante el Córdoba (1-3).

GERMÁN. Solvencia (7): Otro buen partido del arquero, a pesar de encajar un gol. Atento y bien colocado ante un disparo centrado de Álex Martín en la primera parte y a otro de Requena ajustado al palo. En la segunda atajó un obús a bocajarro a Adri Fuentes y otro de Isma Ruiz. Y ya con el Dépor por delante en el marcador paró un disparo a Sergi Guardiola.

NOUBI. Irregular (4): Se le vio con bastantes imprecisiones en los pases. Mejor al choque, donde robó varios balones. Trató de sumarse al ataque. Bajó el ritmo en la segunda. Sufrió varias pérdidas de balón en zona comprometida. Hizo una innecesaria falta que fue merecedora de tarjeta y marcó en propia puerta.

COMAS. Amonestado (5): Fue amonestado por una entrada sobre Requena y a partir de ahí trató de sacar la pierna para evitar la segunda tarjeta. Fue sustituido al descanso.

LOUREIRO. Dubitativo (5): No tuvo su mejor día. Trató de sumarse en ocasiones en ataque. Bien al corte, aunque el Córdoba pidió una mano suya, en la que el árbitro no vio nada punible. Vio cartulina y está apercibido.

QUAGLIATA. Goleador (7): Tuvo problemas con las internadas de Carlos Isaac por su banda y con Carracedo, pero se fue entonando. Marcó un golazo para poner por delante a los blanquiazules con una gran definición. Bien por alto.

DIEGO VILLARES. Sobrio (6): Estuvo a punto de cometer penalti sobre Álex Martín, pero a partir de ahí mejoró en defensa. Aportó más en esa parcela y el equipo lo agradeció. Achicó balones.

JOSÉ ÁNGEL. Temple (6): Volvió al once tras su buena actuación ante la Cultural. Ayudó en las coberturas. Fue objeto de varias faltas. Trató de aguantar la pelota con el equipo por delante en el marcador.

LUISMI. A más (6): Se precipitó en algunos pases. Lo intentó con un disparo, pero se le cruzó Fomeyem. Inició la jugada que supuso el tanto de Quagliata.

MARIO SORIANO. Inteligente (6): Intentó distribuir y dar juego en ataque, pero apenas encontró a los hombres de arriba, pues el Dépor tuvo poca posesión en el primer acto. Con el Dépor mandando en el luminoso apareció más.

EDDAHCHOURI. Oportunista (6): Vio la amarilla en el primer acto y se queda a una tarjeta de cumplir ciclo. Apenas le llegaron balones en la primera parte. En la segunda fue objeto del penalti que transformó Yeremay.

EL MEJOR. YEREMAY. Magia a tiempo (7): Lo que tienen los genios es que son capaces de brillar hasta en los días grises. Porque sin ser su mejor partido volvió a ser determinante. Sirvió sendas asistencias a Quagliata y Mella y marcó, a lo 'Panenka', el penalti cometido sobre Eddahchouri.

LOS CAMBIOS

BARCIA (5): Entró por Comas. Se jugó la cartulina con una entrada a destiempo. Está lejos de su mejor nivel.

MELLA (6): Probó fortuna con un disparo lejano. Marcó el tercero tras recorrer el campo definiendo con una bonita vaselina.

MULATTIERI (5): Apenas tocó balón con el Córdoba volcado. Se le notó la inactividad.

GRAGERA (-): Realizó alguna entrada a destiempo.

PATIÑO (-): Sin tiempo.