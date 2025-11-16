Captura del diario Record portugués

Yeremay sigue de moda en Portugal y el triunfo, pero sobre todo la actuación del canario en la victoria ante el Córdoba (1-3), no pasaron inadvertidos para el diario Record. El periódico luso compartió un vídeo de la jugada del penalti, que marcó a lo Panenka, y que puso el 1-2 en el marcador. Bajo el mensaje: "No tiembla: Yeremay marca el penalti a lo Panenka y ayuda al Deportivo a ganar al Córdoba".

"Yeremay, objetivo del Sporting en el mercado de invierno, volvió a brillar con la camiseta del Deportivo. El extremo español de 22 años marcó un penalti a lo Panenka en el minuto 75, contribuyendo a la victoria de su equipo por 3-2 sobre el Córdoba en el partido correspondiente a la jornada 14 de Segunda División. Esta temporada suma cinco goles y cuatro asistencias en 14 partidos", describió el rotativo portugués, que ha dedicado varias portadas a Yeremay en los últimos meses.

El ruido que se ha generado en torno a la figura de Yeremay, que comenzó en verano con la oferta del Sporting, no ha menguado y desde los medios portugueses aseguran que el club lisboeta hará una nueva ofensiva por el habilidoso extremo en el mercado de invierno de 2026.

Pero estos nuevos ecos de invierno son herederos de los que vivió el jugador en el mercado estival, cuando el Sporting hizo un ofrecimiento en firme para hacerse con los servicios del jugador, que este declinó, yendo de la mano del Dépor. O el plan que tenía el Chelsea con él. Pero la negativa del canario no gustó en Portugal, con tertulias dedicadas al futbolista sobre su decisión de seguir en el Dépor e incluso asegurando que el jugador estaba presionando para salir.

Yeremay, que se revaloriza cada fin de semana con actuaciones que copan portadas de medios nacionales, continúa en el Dépor, además de por su amor al club, por el esfuerzo que este ha hecho para que se quede.

Los dos quieren ir de la mano, con el objetivo común de lograr el ascenso a Primera, categoría en la que Yeremay sueña en competir junto al equipo de su corazón.