El Dépor persigue en Córdoba una racha que se le niega desde Primera Federación

Lucas Noubi, defensa del Dépor, conduce el balón en el duelo ante la Cultural Leonesa en Riazor

El Deportivo llega al Nuevo Arcángel con un reto que no había rozado en lo que va de temporada. El equipo coruñés ha enlazado dos porterías a cero por primera vez y tiene a mano una tercera, algo que hasta hace dos semanas parecía fuera de su rutina competitiva. El Dépor ganó por 0-2 en Zaragoza y firmó un claro 3-0 ante la Cultural Leonesa en Riazor. Ahora, mide su solidez en un escenario que en los últimos tiempos no le ha resultado amable, ante un Córdoba atrevido y en racha tras ocho partidos sin perder.

Esta particularidad está tanto en los resultados como en la línea defensiva, ya que Antonio Hidalgo ha encontrado una zaga que empieza a repetirse de memoria. En Zaragoza alineó por primera vez como titular a Lucas Noubi en el flanco derecho, con un rol híbrido entre lateral y tercer central. Arnau Comas y Miguel Loureiro acompañaron al belga como pareja de centrales, mientras que Quagliata ocupó la banda izquierda. La estructura se mantuvo ante la Cultural Leonesa y, salvo sorpresa mayúscula, será la misma que salte al césped del Nuevo Arcángel.

Hidalgo podría repetir incluso el once completo, aunque no es seguro, sobre todo por las molestias de Gragera, que sufrió un esguince de tobillo en el último partido. Con el mediocentro asturiano o sin él, todo parece indicar que la defensa será la misma por tercer partido consecutivo. Además, la zaga contará con la inestimable ayuda de David Mella, que por momentos permite al Dépor a cerrar con cinco. El canterano, extremo en fase ofensiva, repliega cuando es necesario y actúa como carrilero permitiendo a Noubi caer hacia dentro y convertirse en el tercer central en muchas acciones.

Si el Deportivo busca su tercera portería a cero consecutiva es también gracias al buen hacer de Germán Parreño. El guardameta ilicitano está siendo una de las grandes noticias del primer tramo de temporada. Sin hacer ruido, se hizo con la titularidad tras la salida de Helton Leite y sus buenas actuaciones han llevado al club a valorar la posibilidad de renovar su contrato, que expira en 2026. Germán Parreño tiene una cláusula para ampliar su vinculación de forma automática en caso de ascenso, pero el club estudia renovarlo independientemente de lo suceda al final de temporada.

Antes de estas dos últimas jornadas sin encajar, el Dépor solo había dejado la portería a cero en tres partidos. Lo hizo contra el Burgos en la segunda jornada, en un 0-0 plano y sin apenas ocasiones. Posteriormente, tampoco encajó frente al Sporting en la cuarta jornada, con un 1-0 decidido por Dani Barcia en el añadido tras un partido en el que el Dépor fue superior. Y el Huesca, en la sexta jornada, tampoco fue capaz de marcar en Riazor (4-0) en una de las noches más redondas del curso del Dépor.

Después, el equipo de Antonio Hidalgo tuvo que esperar hasta la duodécima jornada para volver a dejar su portería a cero, en la visita al Ibercaja Estadio. En Zaragoza, el equipo blanquiazul resistió bien los últimos minutos, cuando el rival empujó más por ímpetu que por ideas. Ante la Cultural Leonesa, el Dépor concedió más llegadas, pero la falta de acierto visitante y la seguridad de Germán Parreño evitaron que el partido se torciera. El Dépor consiguió así su segunda portería a cero seguida, algo que no había logrado aún. Y ahora quiere la tercera.